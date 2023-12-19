https://ria.ru/20231219/vsu-1916809755.html

Зеленский сообщил о предложении мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Зеленский сообщил о предложении мобилизовать еще полмиллиона украинцев - РИА Новости, 19.12.2023

Зеленский сообщил о предложении мобилизовать еще полмиллиона украинцев

Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T19:51

2023-12-19T19:51

2023-12-19T22:11

политика

украина

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0d/1915468355_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_9a62d936b6aad28e351f1905d41c523e.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.По словам украинского лидера, военные хотят пополнить армию 450-500 тысячами новых военнослужащих."Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение", — заявил Зеленский.Он также отметил, что мобилизация таких масштабов обойдется бюджету республики в 500 миллиардов гривен (13 миллиардов долларов).Зеленский также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и правительству в целом с вопросом: "Откуда деньги?" и заявил о финансовых трудностях с мобилизацией, отметив, что якобы на содержание одного военнослужащего идут налоги шести налогоплательщиков.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву в 159 тысяч убитых и раненых солдат, уточнил он.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе: мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916743637.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сергей шойгу