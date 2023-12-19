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Зеленский сообщил о предложении мобилизовать еще полмиллиона украинцев
Зеленский сообщил о предложении мобилизовать еще полмиллиона украинцев - РИА Новости, 19.12.2023
Зеленский сообщил о предложении мобилизовать еще полмиллиона украинцев
Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T19:51
2023-12-19T19:51
2023-12-19T22:11
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек, заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.По словам украинского лидера, военные хотят пополнить армию 450-500 тысячами новых военнослужащих."Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение", — заявил Зеленский.Он также отметил, что мобилизация таких масштабов обойдется бюджету республики в 500 миллиардов гривен (13 миллиардов долларов).Зеленский также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и правительству в целом с вопросом: "Откуда деньги?" и заявил о финансовых трудностях с мобилизацией, отметив, что якобы на содержание одного военнослужащего идут налоги шести налогоплательщиков.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву в 159 тысяч убитых и раненых солдат, уточнил он.На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе: мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.
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политика, украина, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, сергей шойгу
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Зеленский сообщил о предложении мобилизовать еще полмиллиона украинцев
Зеленский: Генштаб ВСУ попросил мобилизовать еще 500 тысяч человек
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Генеральный штаб Украины попросил мобилизовать еще полмиллиона человек, заявил
Владимир Зеленский на пресс-конференции.
По словам украинского лидера, военные хотят пополнить армию 450-500 тысячами новых военнослужащих.
«
"Я сказал, что мне нужно больше аргументов, чтобы поддержать это решение", — заявил Зеленский.
Он также отметил, что мобилизация таких масштабов обойдется бюджету республики в 500 миллиардов гривен (13 миллиардов долларов).
Зеленский также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю и правительству в целом с вопросом: "Откуда деньги?" и заявил о финансовых трудностях с мобилизацией, отметив, что якобы на содержание одного военнослужащего идут налоги шести налогоплательщиков.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу
сообщил, что ВСУ
потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала специальной военной операции. Летнее контрнаступление обошлось Киеву
в 159 тысяч убитых и раненых солдат, уточнил он.
На Украине с февраля 2022 года действует режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
Повестку могут вручить в разных местах. Появлялось множество видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе: мужчин скручивают и насильно увозят в военкоматы. Вручать повестку не обязательно должен представитель военкомата, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭКа, представители домового комитета и другие должностные лица.
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