https://ria.ru/20231219/vks-1916729138.html
ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов
ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов - РИА Новости, 19.12.2023
ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов
Воздушно-космические силы России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:26
2023-12-19T15:26
2023-12-19T15:26
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
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россия, сергей шойгу
ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов
Шойгу: ВКС получили 237 самолетов и вертолетов и 67 радиолокационных станций
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
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