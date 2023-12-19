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ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов - РИА Новости, 19.12.2023
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15:26 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/vks-1916729138.html
ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов
ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов - РИА Новости, 19.12.2023
ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов
Воздушно-космические силы России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:26
2023-12-19T15:26
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
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россия, сергей шойгу
Россия, Сергей Шойгу
ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов

Шойгу: ВКС получили 237 самолетов и вертолетов и 67 радиолокационных станций

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
Новые истребители Су-30СМ2
ВКС России получили партию новых истребителей Су-30СМ2
2 декабря, 10:05
 
РоссияСергей Шойгу
 
 
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