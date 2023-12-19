https://ria.ru/20231219/vks-1916729138.html

ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов

ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов - РИА Новости, 19.12.2023

ВКС России за год получили 237 самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил глава... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:26

2023-12-19T15:26

2023-12-19T15:26

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Воздушно-космические силы России получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Воздушно-космические силы получили 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20231202/istrebiteli-1913312888.html

россия

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2023

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россия, сергей шойгу