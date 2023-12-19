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Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
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21:05 19.12.2023 (обновлено: 21:06 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916819529.html
Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО
Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО
Владимир Зеленский на пресс-конференции пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:05
2023-12-19T21:06
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается. "Возможно ли частичное вступление в НАТО? Нас не приглашают в НАТО, и сигнал по теме частичного участия - "маячня" (ерунда), мы ни разу не получали такого предложения от партнеров, я не представляю, как это может быть", - сказал Зеленский. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, йенс столтенберг, дмитрий песков, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, Дмитрий Песков, Евросоюз, НАТО
Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО

Зеленский на пресс-конференции пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается.
«
"Возможно ли частичное вступление в НАТО? Нас не приглашают в НАТО, и сигнал по теме частичного участия - "маячня" (ерунда), мы ни разу не получали такого предложения от партнеров, я не представляю, как это может быть", - сказал Зеленский.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергДмитрий ПесковЕвросоюзНАТО
 
 
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