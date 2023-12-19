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Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО
Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО
Владимир Зеленский на пресс-конференции пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T21:05
2023-12-19T21:05
2023-12-19T21:06
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО, а вступление в альянс "по частям" даже не рассматривается. "Возможно ли частичное вступление в НАТО? Нас не приглашают в НАТО, и сигнал по теме частичного участия - "маячня" (ерунда), мы ни разу не получали такого предложения от партнеров, я не представляю, как это может быть", - сказал Зеленский. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что полноценное членство Украины в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине. При этом в июне 2022 года президент Владимир Путин, говоря о возможном вступлении Украины в ЕС, заявлял, что Россия ничего не имеет против, это не военный блок.
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916806993.html
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Зеленский пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО
Зеленский на пресс-конференции пожаловался, что Украину не приглашают в НАТО