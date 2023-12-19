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Эксперт рассказал, к чему приведет прекращение Западом финансирования Киева
Эксперт рассказал, к чему приведет прекращение Западом финансирования Киева - РИА Новости, 19.12.2023
Эксперт рассказал, к чему приведет прекращение Западом финансирования Киева
Остановка Западом выделения денег Украине приведет к дестабилизации финансовой сферы и резкому ослаблению гривны, курс которой в понедельник вновь ослаб до 37... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:08
2023-12-19T06:08
2023-12-19T06:08
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Остановка Западом выделения денег Украине приведет к дестабилизации финансовой сферы и резкому ослаблению гривны, курс которой в понедельник вновь ослаб до 37 гривен за доллар, такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС на 2024-2027 годы, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву. Осадчий напомнил, что в этом году Евросоюз уже предоставил Украине финансовую помощь в размере свыше 20 миллиардов евро. "Прекращение финансовой помощи приведет к быстрому сокращению международных резервов Украины, составивших на 1 декабря 38,8 миллиарда долларов. Дестабилизируется финансовая сфера – резко девальвирует гривна", - полагает эксперт. По его мнению, для спасения ситуации Нацбанк Украины будет вынужден вновь поднимать ключевую ставку. Из-за чего могут обесцениться украинские активы, а в дальнейшем не исключен и дефолт по суверенным евробондам. С 3 октября Нацбанк Украины отказался от фиксированного курса гривны и перешел к режиму управляемой гибкости национальной валюты. С тех пор гривна стабильно слабеет. На прошлой неделе регулятор впервые установил официальный курс нацвалюты свыше 37 гривен за доллар. Затем курс немного "отыграл", но в начале недели вновь понизился.
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украина, киев, максим осадчий, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, в мире
Украина, Киев, Максим Осадчий, Еврокомиссия, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, В мире
Эксперт рассказал, к чему приведет прекращение Западом финансирования Киева
Осадчий: прекращение Западом финансирования Киева резко девальвирует гривну
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Остановка Западом выделения денег Украине приведет к дестабилизации финансовой сферы и резкому ослаблению гривны, курс которой в понедельник вновь ослаб до 37 гривен за доллар, такое мнение РИА Новости высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
в октябре заявила, что Еврокомиссия пересмотрела бюджет ЕС
на 2024-2027 годы, предусмотрев на этот период предоставление 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов Украине. Однако пока страны Евросоюза не смогли согласовать выделение очередного пакета финансовой помощи Киеву. Осадчий напомнил, что в этом году Евросоюз уже предоставил Украине финансовую помощь в размере свыше 20 миллиардов евро.
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"Прекращение финансовой помощи приведет к быстрому сокращению международных резервов Украины, составивших на 1 декабря 38,8 миллиарда долларов. Дестабилизируется финансовая сфера – резко девальвирует гривна", - полагает эксперт.
По его мнению, для спасения ситуации Нацбанк Украины будет вынужден вновь поднимать ключевую ставку. Из-за чего могут обесцениться украинские активы, а в дальнейшем не исключен и дефолт по суверенным евробондам.
С 3 октября Нацбанк Украины отказался от фиксированного курса гривны и перешел к режиму управляемой гибкости национальной валюты. С тех пор гривна стабильно слабеет. На прошлой неделе регулятор впервые установил официальный курс нацвалюты свыше 37 гривен за доллар. Затем курс немного "отыграл", но в начале недели вновь понизился.
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