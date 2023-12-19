https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
На Украине перестали брать пленных
На Украине перестали брать пленных - РИА Новости, 19.12.2023
На Украине перестали брать пленных
В Киеве продолжается каскадное схлопывание наследия ненавистного СССР и не менее нелюбимого Януковича. На прошлой неделе, когда практически вся территория... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:01
виктор янукович
максим бужанский
украина
санкт-петербург
киев
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
В Киеве продолжается каскадное схлопывание наследия ненавистного СССР и не менее нелюбимого Януковича. На прошлой неделе, когда практически вся территория России звенела от сильнейших морозов, в Киеве средняя температура болталась у отметки минус три по Цельсию. Но даже столь ласковые погодные показатели стали причиной натурального коллапса.Первую слабую точку днепровская вода нашла в районе станции метро "Демиевская". Там, по заявлению начальника столичного метрополитена Виктора Брагинского, кровля туннелей на перегонах пошла крупными трещинами, откуда хлынули потоки воды. Станцию шустро закрыли, а само происшествие попробовали сгладить и перевести стрелки внимания, но у грунтовых вод были собственные планы на этот счет. В считанные дни вода вперемешку с суглинками не просто укрыла грязным покрывалом рельсы в районе "Демиевской" — площадь прорыва стремительно распространилась далее, из-за чего пришлось закрывать целых шесть станций синей ветки, которая обеспечивает транспортную связность густонаселенного Голосеевского района.Спустя четыре дня в Сеть просочились репортажи киевлян, где было видно, что подтопление добралось еще дальше, аж до станции "Олимпийская", расположенной значительно выше, которую от злосчастной "Демиевской" отделяют два перегона и станция "Лыбедская". На следующий день в управление метрополитена нагрянула прокурорская проверка, она сходу возбудила уголовное дело о халатности, правда, грунтовые воды совершенно не испугались. Отдуваться под камеры вытолкнули мэра Кличко, который лопотал нечто столь бессвязное, что смог вызвать дикую ярость даже у киевлян, которые его же избрали.Прокуратура грозилась всех пересажать, Кличко смотрел в завтрашний день, киевляне бились за места в дряхлых троллейбусах, в туннелях весело журчала вода.Вообще, происходящее в украинской столице — это просто хрестоматийная визуализация того, что происходит в странах, утративших суверенитет, в первую очередь политический, а за ним по цепочке экономический, научный и индустриальный. А еще можно воочию посмотреть, какие результаты ожидают любое государство, граждане которого избирают на позиции рулевых не управленцев и хозяйственников, а скоморохов, чья единственная суперспособность заключается в умении делать шоу, но не работать руками.Киевское метро, как вся промышленная и транспортная инфраструктура Украины, — это наследие Советского Союза с редчайшими вкраплениями более поздних времен. Пришедшие к власти в 2014 году поклонники евроинтеграции упоенно сносили памятники ушедшей эпохи, а ведь именно советские проектные институты разработали, а рабочие, в чьих рядах было изрядное количество добровольцев из комсомола, заложили первые станции в 1960 году. Киевский метрополитен стал третьим после московского и ленинградского, но так и остался глубоко провинциальным, а со временем глубоко технически и морально устаревшим. На данный момент украинская столица может похвастать протяженностью перегонов в 69 километров и 52 станциями. Подземные магистрали в Санкт-Петербурге вдвое более протяженные, станций на два десятка больше, а уж делать сравнения с Москвой и вовсе неудобно.Забавный и неоспоримый факт. Столичное метро Украины жило и развивалось строго в периоды, когда у власти были либо Советы, либо нелюбимый Майданом Виктор Янукович. Именно в правление последнего были открыты станции "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская" (2010), "Выставочный центр" (2011) и станция "Ипподром" в 2012 году. Ни Ющенко, ни Порошенко, ни Зеленский в обнимку с Кличко не смогли построить ровным счетом ничего. Абсолютный звенящий ноль.Мы не зря выше упомянули метро Санкт-Петербурга и потерю всестороннего суверенитета.Питерское метро по условиям строительства и заложения станций относится к объектам высокой сложности. Мало провести выработки в сложных грунтах, надо обеспечить даже не ежедневное, а ежеминутное водоотведение, ведь сверху течет тяжелая полноводная Нева, да и про болотистые почвы вокруг Северной Пальмиры не слышал только инопланетянин. Насыщенные водой грунты нестабильны, подвержены деформациям, что приводит к горным ударам и смещению векторов давления на несущие конструкции. Последние должны не только "держать", но и допускать определенную конструкционную упругость. Можно, конечно, нырнуть поглубже, но каждый метр проходки вглубь резко взвинчивает смету строительства и усложняет дальнейшую эксплуатацию объектов.Ведь построить метро — это лишь полбеды.Ничуть не менее важно и сложно его потом эксплуатировать. В Санкт-Петербурге гидрогеологические условия таковы, что на отдельных участках имеется сразу по два-три напорных горизонта, вода которых изо всех сил стремится ворваться в искусственные пустоты. С этой проблемой борются специальные институты геомеханики и обширные команды технических специалистов — геофизики, гидротехники, геологи. Результат их коллективного труда — это комплексные планы защиты объектов от обводнения, проекты по водоотведению, оборудование гидроизоляции, расчет систем каротажных скважин и миллион других мероприятий с малопонятными стороннему человеку названиями.Задача эта при современном уровне науки решаемая, но с одной критической оговоркой: государство должно готовить и обеспечивать работой (в том числе научно-исследовательской) собственный обширный инженерный корпус. Пусть даже себе в убыток, потому что купить подобных специалистов и наработки невозможно. Россия с этой задачей справилась, а вот Украина с треском провалила. Депутат местной правящей партии Максим Бужанский по итогам киевского коллапса констатировал, что после Майдана на Украине прекратилась подготовка мосто-, шахто- и метростроителей. Согласно передовым европейским канонам в недавнем прошлом промышленно развитая Украина сегодня заполнена бариста, парикмахерами, фотографами и моделями стиля ню. Процесс идет давно, просто он был не столь заметен в бесконечном карнавале, который для своих сограждан устраивала киевская власть, напевая классическую песенку про прекрасную маркизу. Вкусный кофе и красивая стрижка, конечно, нужны, но они слабо защищают от подземных вод речки Лыбедь и озера Глинка и не ведут мониторинг состояния туннельных арок.Много лет назад неизвестный сетевой острослов придумал замечательную фразу, что инфраструктура не берет пленных. Сегодня днепровская вода провела практическое занятие.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
https://ria.ru/20231204/zelenskiy-1913504241.html
https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html
украина
санкт-петербург
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Савчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg
виктор янукович, максим бужанский, украина, санкт-петербург, киев, аналитика
Виктор Янукович, Максим Бужанский, Украина, Санкт-Петербург, Киев, Аналитика
В Киеве продолжается каскадное схлопывание наследия ненавистного СССР и не менее нелюбимого Януковича. На прошлой неделе, когда практически вся территория России звенела от сильнейших морозов, в Киеве средняя температура болталась у отметки минус три по Цельсию. Но даже столь ласковые погодные показатели стали причиной натурального коллапса.
Первую слабую точку днепровская вода нашла в районе станции метро "Демиевская". Там, по заявлению начальника столичного метрополитена Виктора Брагинского, кровля туннелей на перегонах пошла крупными трещинами, откуда хлынули потоки воды. Станцию шустро закрыли, а само происшествие попробовали сгладить и перевести стрелки внимания, но у грунтовых вод были собственные планы на этот счет. В считанные дни вода вперемешку с суглинками не просто укрыла грязным покрывалом рельсы в районе "Демиевской" — площадь прорыва стремительно распространилась далее, из-за чего пришлось закрывать целых шесть станций синей ветки, которая обеспечивает транспортную связность густонаселенного Голосеевского района.
На Украине открывается второй фронт
Спустя четыре дня в Сеть просочились репортажи киевлян, где было видно, что подтопление добралось еще дальше, аж до станции "Олимпийская", расположенной значительно выше, которую от злосчастной "Демиевской" отделяют два перегона и станция "Лыбедская". На следующий день в управление метрополитена нагрянула прокурорская проверка, она сходу возбудила уголовное дело о халатности, правда, грунтовые воды совершенно не испугались. Отдуваться под камеры вытолкнули мэра Кличко, который лопотал нечто столь бессвязное, что смог вызвать дикую ярость даже у киевлян, которые его же избрали.
Прокуратура грозилась всех пересажать, Кличко смотрел в завтрашний день, киевляне бились за места в дряхлых троллейбусах, в туннелях весело журчала вода.
Вообще, происходящее в украинской столице — это просто хрестоматийная визуализация того, что происходит в странах, утративших суверенитет, в первую очередь политический, а за ним по цепочке экономический, научный и индустриальный. А еще можно воочию посмотреть, какие результаты ожидают любое государство, граждане которого избирают на позиции рулевых не управленцев и хозяйственников, а скоморохов, чья единственная суперспособность заключается в умении делать шоу, но не работать руками.
Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно
Киевское метро, как вся промышленная и транспортная инфраструктура Украины, — это наследие Советского Союза с редчайшими вкраплениями более поздних времен. Пришедшие к власти в 2014 году поклонники евроинтеграции упоенно сносили памятники ушедшей эпохи, а ведь именно советские проектные институты разработали, а рабочие, в чьих рядах было изрядное количество добровольцев из комсомола, заложили первые станции в 1960 году. Киевский метрополитен стал третьим после московского и ленинградского, но так и остался глубоко провинциальным, а со временем глубоко технически и морально устаревшим. На данный момент украинская столица может похвастать протяженностью перегонов в 69 километров и 52 станциями. Подземные магистрали в Санкт-Петербурге
вдвое более протяженные, станций на два десятка больше, а уж делать сравнения с Москвой
и вовсе неудобно.
Забавный и неоспоримый факт. Столичное метро Украины жило и развивалось строго в периоды, когда у власти были либо Советы, либо нелюбимый Майданом Виктор Янукович. Именно в правление последнего были открыты станции "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская" (2010), "Выставочный центр" (2011) и станция "Ипподром" в 2012 году. Ни Ющенко, ни Порошенко, ни Зеленский в обнимку с Кличко не смогли построить ровным счетом ничего. Абсолютный звенящий ноль.
Мы не зря выше упомянули метро Санкт-Петербурга и потерю всестороннего суверенитета.
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
Питерское метро по условиям строительства и заложения станций относится к объектам высокой сложности. Мало провести выработки в сложных грунтах, надо обеспечить даже не ежедневное, а ежеминутное водоотведение, ведь сверху течет тяжелая полноводная Нева, да и про болотистые почвы вокруг Северной Пальмиры не слышал только инопланетянин. Насыщенные водой грунты нестабильны, подвержены деформациям, что приводит к горным ударам и смещению векторов давления на несущие конструкции. Последние должны не только "держать", но и допускать определенную конструкционную упругость. Можно, конечно, нырнуть поглубже, но каждый метр проходки вглубь резко взвинчивает смету строительства и усложняет дальнейшую эксплуатацию объектов.
Ведь построить метро — это лишь полбеды.
Ничуть не менее важно и сложно его потом эксплуатировать. В Санкт-Петербурге гидрогеологические условия таковы, что на отдельных участках имеется сразу по два-три напорных горизонта, вода которых изо всех сил стремится ворваться в искусственные пустоты. С этой проблемой борются специальные институты геомеханики и обширные команды технических специалистов — геофизики, гидротехники, геологи. Результат их коллективного труда — это комплексные планы защиты объектов от обводнения, проекты по водоотведению, оборудование гидроизоляции, расчет систем каротажных скважин и миллион других мероприятий с малопонятными стороннему человеку названиями.
Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление
Задача эта при современном уровне науки решаемая, но с одной критической оговоркой: государство должно готовить и обеспечивать работой (в том числе научно-исследовательской) собственный обширный инженерный корпус. Пусть даже себе в убыток, потому что купить подобных специалистов и наработки невозможно. Россия с этой задачей справилась, а вот Украина с треском провалила. Депутат местной правящей партии Максим Бужанский
по итогам киевского коллапса констатировал, что после Майдана на Украине прекратилась подготовка мосто-, шахто- и метростроителей. Согласно передовым европейским канонам в недавнем прошлом промышленно развитая Украина сегодня заполнена бариста, парикмахерами, фотографами и моделями стиля ню. Процесс идет давно, просто он был не столь заметен в бесконечном карнавале, который для своих сограждан устраивала киевская власть, напевая классическую песенку про прекрасную маркизу. Вкусный кофе и красивая стрижка, конечно, нужны, но они слабо защищают от подземных вод речки Лыбедь и озера Глинка и не ведут мониторинг состояния туннельных арок.
Много лет назад неизвестный сетевой острослов придумал замечательную фразу, что инфраструктура не берет пленных. Сегодня днепровская вода провела практическое занятие.
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы