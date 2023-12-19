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На Украине перестали брать пленных - РИА Новости, 19.12.2023
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08:00 19.12.2023 (обновлено: 08:01 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/ukraina-1916598364.html
На Украине перестали брать пленных
На Украине перестали брать пленных - РИА Новости, 19.12.2023
На Украине перестали брать пленных
В Киеве продолжается каскадное схлопывание наследия ненавистного СССР и не менее нелюбимого Януковича. На прошлой неделе, когда практически вся территория... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:01
виктор янукович
максим бужанский
украина
санкт-петербург
киев
аналитика
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В Киеве продолжается каскадное схлопывание наследия ненавистного СССР и не менее нелюбимого Януковича. На прошлой неделе, когда практически вся территория России звенела от сильнейших морозов, в Киеве средняя температура болталась у отметки минус три по Цельсию. Но даже столь ласковые погодные показатели стали причиной натурального коллапса.Первую слабую точку днепровская вода нашла в районе станции метро "Демиевская". Там, по заявлению начальника столичного метрополитена Виктора Брагинского, кровля туннелей на перегонах пошла крупными трещинами, откуда хлынули потоки воды. Станцию шустро закрыли, а само происшествие попробовали сгладить и перевести стрелки внимания, но у грунтовых вод были собственные планы на этот счет. В считанные дни вода вперемешку с суглинками не просто укрыла грязным покрывалом рельсы в районе "Демиевской" — площадь прорыва стремительно распространилась далее, из-за чего пришлось закрывать целых шесть станций синей ветки, которая обеспечивает транспортную связность густонаселенного Голосеевского района.Спустя четыре дня в Сеть просочились репортажи киевлян, где было видно, что подтопление добралось еще дальше, аж до станции "Олимпийская", расположенной значительно выше, которую от злосчастной "Демиевской" отделяют два перегона и станция "Лыбедская". На следующий день в управление метрополитена нагрянула прокурорская проверка, она сходу возбудила уголовное дело о халатности, правда, грунтовые воды совершенно не испугались. Отдуваться под камеры вытолкнули мэра Кличко, который лопотал нечто столь бессвязное, что смог вызвать дикую ярость даже у киевлян, которые его же избрали.Прокуратура грозилась всех пересажать, Кличко смотрел в завтрашний день, киевляне бились за места в дряхлых троллейбусах, в туннелях весело журчала вода.Вообще, происходящее в украинской столице — это просто хрестоматийная визуализация того, что происходит в странах, утративших суверенитет, в первую очередь политический, а за ним по цепочке экономический, научный и индустриальный. А еще можно воочию посмотреть, какие результаты ожидают любое государство, граждане которого избирают на позиции рулевых не управленцев и хозяйственников, а скоморохов, чья единственная суперспособность заключается в умении делать шоу, но не работать руками.Киевское метро, как вся промышленная и транспортная инфраструктура Украины, — это наследие Советского Союза с редчайшими вкраплениями более поздних времен. Пришедшие к власти в 2014 году поклонники евроинтеграции упоенно сносили памятники ушедшей эпохи, а ведь именно советские проектные институты разработали, а рабочие, в чьих рядах было изрядное количество добровольцев из комсомола, заложили первые станции в 1960 году. Киевский метрополитен стал третьим после московского и ленинградского, но так и остался глубоко провинциальным, а со временем глубоко технически и морально устаревшим. На данный момент украинская столица может похвастать протяженностью перегонов в 69 километров и 52 станциями. Подземные магистрали в Санкт-Петербурге вдвое более протяженные, станций на два десятка больше, а уж делать сравнения с Москвой и вовсе неудобно.Забавный и неоспоримый факт. Столичное метро Украины жило и развивалось строго в периоды, когда у власти были либо Советы, либо нелюбимый Майданом Виктор Янукович. Именно в правление последнего были открыты станции "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская" (2010), "Выставочный центр" (2011) и станция "Ипподром" в 2012 году. Ни Ющенко, ни Порошенко, ни Зеленский в обнимку с Кличко не смогли построить ровным счетом ничего. Абсолютный звенящий ноль.Мы не зря выше упомянули метро Санкт-Петербурга и потерю всестороннего суверенитета.Питерское метро по условиям строительства и заложения станций относится к объектам высокой сложности. Мало провести выработки в сложных грунтах, надо обеспечить даже не ежедневное, а ежеминутное водоотведение, ведь сверху течет тяжелая полноводная Нева, да и про болотистые почвы вокруг Северной Пальмиры не слышал только инопланетянин. Насыщенные водой грунты нестабильны, подвержены деформациям, что приводит к горным ударам и смещению векторов давления на несущие конструкции. Последние должны не только "держать", но и допускать определенную конструкционную упругость. Можно, конечно, нырнуть поглубже, но каждый метр проходки вглубь резко взвинчивает смету строительства и усложняет дальнейшую эксплуатацию объектов.Ведь построить метро — это лишь полбеды.Ничуть не менее важно и сложно его потом эксплуатировать. В Санкт-Петербурге гидрогеологические условия таковы, что на отдельных участках имеется сразу по два-три напорных горизонта, вода которых изо всех сил стремится ворваться в искусственные пустоты. С этой проблемой борются специальные институты геомеханики и обширные команды технических специалистов — геофизики, гидротехники, геологи. Результат их коллективного труда — это комплексные планы защиты объектов от обводнения, проекты по водоотведению, оборудование гидроизоляции, расчет систем каротажных скважин и миллион других мероприятий с малопонятными стороннему человеку названиями.Задача эта при современном уровне науки решаемая, но с одной критической оговоркой: государство должно готовить и обеспечивать работой (в том числе научно-исследовательской) собственный обширный инженерный корпус. Пусть даже себе в убыток, потому что купить подобных специалистов и наработки невозможно. Россия с этой задачей справилась, а вот Украина с треском провалила. Депутат местной правящей партии Максим Бужанский по итогам киевского коллапса констатировал, что после Майдана на Украине прекратилась подготовка мосто-, шахто- и метростроителей. Согласно передовым европейским канонам в недавнем прошлом промышленно развитая Украина сегодня заполнена бариста, парикмахерами, фотографами и моделями стиля ню. Процесс идет давно, просто он был не столь заметен в бесконечном карнавале, который для своих сограждан устраивала киевская власть, напевая классическую песенку про прекрасную маркизу. Вкусный кофе и красивая стрижка, конечно, нужны, но они слабо защищают от подземных вод речки Лыбедь и озера Глинка и не ведут мониторинг состояния туннельных арок.Много лет назад неизвестный сетевой острослов придумал замечательную фразу, что инфраструктура не берет пленных. Сегодня днепровская вода провела практическое занятие.
https://ria.ru/20231212/ukraina-1915186278.html
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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виктор янукович, максим бужанский, украина, санкт-петербург, киев, аналитика
Виктор Янукович, Максим Бужанский, Украина, Санкт-Петербург, Киев, Аналитика

На Украине перестали брать пленных

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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В Киеве продолжается каскадное схлопывание наследия ненавистного СССР и не менее нелюбимого Януковича. На прошлой неделе, когда практически вся территория России звенела от сильнейших морозов, в Киеве средняя температура болталась у отметки минус три по Цельсию. Но даже столь ласковые погодные показатели стали причиной натурального коллапса.
Первую слабую точку днепровская вода нашла в районе станции метро "Демиевская". Там, по заявлению начальника столичного метрополитена Виктора Брагинского, кровля туннелей на перегонах пошла крупными трещинами, откуда хлынули потоки воды. Станцию шустро закрыли, а само происшествие попробовали сгладить и перевести стрелки внимания, но у грунтовых вод были собственные планы на этот счет. В считанные дни вода вперемешку с суглинками не просто укрыла грязным покрывалом рельсы в районе "Демиевской" — площадь прорыва стремительно распространилась далее, из-за чего пришлось закрывать целых шесть станций синей ветки, которая обеспечивает транспортную связность густонаселенного Голосеевского района.
Флаг Украины в Тернополе - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
На Украине открывается второй фронт
12 декабря, 08:00
Спустя четыре дня в Сеть просочились репортажи киевлян, где было видно, что подтопление добралось еще дальше, аж до станции "Олимпийская", расположенной значительно выше, которую от злосчастной "Демиевской" отделяют два перегона и станция "Лыбедская". На следующий день в управление метрополитена нагрянула прокурорская проверка, она сходу возбудила уголовное дело о халатности, правда, грунтовые воды совершенно не испугались. Отдуваться под камеры вытолкнули мэра Кличко, который лопотал нечто столь бессвязное, что смог вызвать дикую ярость даже у киевлян, которые его же избрали.
Прокуратура грозилась всех пересажать, Кличко смотрел в завтрашний день, киевляне бились за места в дряхлых троллейбусах, в туннелях весело журчала вода.
Вообще, происходящее в украинской столице — это просто хрестоматийная визуализация того, что происходит в странах, утративших суверенитет, в первую очередь политический, а за ним по цепочке экономический, научный и индустриальный. А еще можно воочию посмотреть, какие результаты ожидают любое государство, граждане которого избирают на позиции рулевых не управленцев и хозяйственников, а скоморохов, чья единственная суперспособность заключается в умении делать шоу, но не работать руками.
Раненный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Украинский Давид проиграл русскому Голиафу. Дальше Западу неинтересно
18 декабря, 08:00
Киевское метро, как вся промышленная и транспортная инфраструктура Украины, — это наследие Советского Союза с редчайшими вкраплениями более поздних времен. Пришедшие к власти в 2014 году поклонники евроинтеграции упоенно сносили памятники ушедшей эпохи, а ведь именно советские проектные институты разработали, а рабочие, в чьих рядах было изрядное количество добровольцев из комсомола, заложили первые станции в 1960 году. Киевский метрополитен стал третьим после московского и ленинградского, но так и остался глубоко провинциальным, а со временем глубоко технически и морально устаревшим. На данный момент украинская столица может похвастать протяженностью перегонов в 69 километров и 52 станциями. Подземные магистрали в Санкт-Петербурге вдвое более протяженные, станций на два десятка больше, а уж делать сравнения с Москвой и вовсе неудобно.
Забавный и неоспоримый факт. Столичное метро Украины жило и развивалось строго в периоды, когда у власти были либо Советы, либо нелюбимый Майданом Виктор Янукович. Именно в правление последнего были открыты станции "Демиевская", "Голосеевская", "Васильковская" (2010), "Выставочный центр" (2011) и станция "Ипподром" в 2012 году. Ни Ющенко, ни Порошенко, ни Зеленский в обнимку с Кличко не смогли построить ровным счетом ничего. Абсолютный звенящий ноль.
Мы не зря выше упомянули метро Санкт-Петербурга и потерю всестороннего суверенитета.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
Питерское метро по условиям строительства и заложения станций относится к объектам высокой сложности. Мало провести выработки в сложных грунтах, надо обеспечить даже не ежедневное, а ежеминутное водоотведение, ведь сверху течет тяжелая полноводная Нева, да и про болотистые почвы вокруг Северной Пальмиры не слышал только инопланетянин. Насыщенные водой грунты нестабильны, подвержены деформациям, что приводит к горным ударам и смещению векторов давления на несущие конструкции. Последние должны не только "держать", но и допускать определенную конструкционную упругость. Можно, конечно, нырнуть поглубже, но каждый метр проходки вглубь резко взвинчивает смету строительства и усложняет дальнейшую эксплуатацию объектов.
Ведь построить метро — это лишь полбеды.
Ничуть не менее важно и сложно его потом эксплуатировать. В Санкт-Петербурге гидрогеологические условия таковы, что на отдельных участках имеется сразу по два-три напорных горизонта, вода которых изо всех сил стремится ворваться в искусственные пустоты. С этой проблемой борются специальные институты геомеханики и обширные команды технических специалистов — геофизики, гидротехники, геологи. Результат их коллективного труда — это комплексные планы защиты объектов от обводнения, проекты по водоотведению, оборудование гидроизоляции, расчет систем каротажных скважин и миллион других мероприятий с малопонятными стороннему человеку названиями.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Зеленский открыл новый фронт на Западе: "путинисты" переходят в наступление
4 декабря, 08:00
Задача эта при современном уровне науки решаемая, но с одной критической оговоркой: государство должно готовить и обеспечивать работой (в том числе научно-исследовательской) собственный обширный инженерный корпус. Пусть даже себе в убыток, потому что купить подобных специалистов и наработки невозможно. Россия с этой задачей справилась, а вот Украина с треском провалила. Депутат местной правящей партии Максим Бужанский по итогам киевского коллапса констатировал, что после Майдана на Украине прекратилась подготовка мосто-, шахто- и метростроителей. Согласно передовым европейским канонам в недавнем прошлом промышленно развитая Украина сегодня заполнена бариста, парикмахерами, фотографами и моделями стиля ню. Процесс идет давно, просто он был не столь заметен в бесконечном карнавале, который для своих сограждан устраивала киевская власть, напевая классическую песенку про прекрасную маркизу. Вкусный кофе и красивая стрижка, конечно, нужны, но они слабо защищают от подземных вод речки Лыбедь и озера Глинка и не ведут мониторинг состояния туннельных арок.
Много лет назад неизвестный сетевой острослов придумал замечательную фразу, что инфраструктура не берет пленных. Сегодня днепровская вода провела практическое занятие.
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Киев не может победить на поле боя. И Запад нашел в этом плюсы
30 ноября, 08:00
 
Виктор ЯнуковичМаксим БужанскийУкраинаСанкт-ПетербургКиевАналитика
 
 
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