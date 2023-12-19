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В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М - РИА Новости, 19.12.2023
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14:37 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/tu-160m-1916714673.html
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М - РИА Новости, 19.12.2023
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М
В Воздушно-космические силы РФ в 2024 году планируется поставить два новых стратегических ракетоносца Ту-160М, сообщил министр обороны генерал армии Сергей... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:37
2023-12-19T14:37
безопасность
россия
сергей шойгу
ту-160м
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Воздушно-космические силы РФ в 2024 году планируется поставить два новых стратегических ракетоносца Ту-160М, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. "Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М", - сказал он, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.
https://ria.ru/20231116/tu-160-1909941079.html
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безопасность, россия, сергей шойгу, ту-160м
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ту-160М
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М

Шойгу: в войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М

© Фото : ОАКМодернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : ОАК
Модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Воздушно-космические силы РФ в 2024 году планируется поставить два новых стратегических ракетоносца Ту-160М, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
"Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М", - сказал он, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Самолеты ВКС России пролетели над Баренцевым, Норвежским и Черным морями
16 ноября, 19:34
 
БезопасностьРоссияСергей ШойгуТу-160М
 
 
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