https://ria.ru/20231219/tu-160m-1916714673.html
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М - РИА Новости, 19.12.2023
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М
В Воздушно-космические силы РФ в 2024 году планируется поставить два новых стратегических ракетоносца Ту-160М, сообщил министр обороны генерал армии Сергей... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:37
2023-12-19T14:37
2023-12-19T14:37
безопасность
россия
сергей шойгу
ту-160м
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Воздушно-космические силы РФ в 2024 году планируется поставить два новых стратегических ракетоносца Ту-160М, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. "Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М", - сказал он, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.
https://ria.ru/20231116/tu-160-1909941079.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, ту-160м
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ту-160М
В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М
Шойгу: в войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Воздушно-космические силы РФ в 2024 году планируется поставить два новых стратегических ракетоносца Ту-160М, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.
"Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М", - сказал он, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.
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