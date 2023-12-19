https://ria.ru/20231219/tu-160m-1916714673.html

В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М

В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М - РИА Новости, 19.12.2023

В войска в 2024 году примут два ракетоносца Ту-160М

В Воздушно-космические силы РФ в 2024 году планируется поставить два новых стратегических ракетоносца Ту-160М, сообщил министр обороны генерал армии Сергей... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:37

2023-12-19T14:37

2023-12-19T14:37

безопасность

россия

сергей шойгу

ту-160м

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Воздушно-космические силы РФ в 2024 году планируется поставить два новых стратегических ракетоносца Ту-160М, сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства. "Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М", - сказал он, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил РФ в 2024 году.

https://ria.ru/20231116/tu-160-1909941079.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, сергей шойгу, ту-160м