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Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 19.12.2023
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13:24 19.12.2023 (обновлено: 13:30 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/trud-1916691243.html
Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах
Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 19.12.2023
Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:24
2023-12-19T13:30
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.По словам депутата ГД Сергея Колунова, данное решение позволит вернуть престиж рабочим специальностям.Парламентарий заявлял, что в школы вернутся слесарное дело, столярное дело, кройка, шитье, эти занятия "привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров".
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах

Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах с 1 сентября 2024 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкУченики во время урока труда.
Ученики во время урока труда. - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ученики во время урока труда.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
По словам депутата ГД Сергея Колунова, данное решение позволит вернуть престиж рабочим специальностям.
Парламентарий заявлял, что в школы вернутся слесарное дело, столярное дело, кройка, шитье, эти занятия "привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров".
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