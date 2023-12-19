https://ria.ru/20231219/trud-1916691243.html

Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах

Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах - РИА Новости, 19.12.2023

Путин подписал закон об обязательном уроке труда в школах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:24

2023-12-19T13:24

2023-12-19T13:30

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября 2024 года вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.По словам депутата ГД Сергея Колунова, данное решение позволит вернуть престиж рабочим специальностям.Парламентарий заявлял, что в школы вернутся слесарное дело, столярное дело, кройка, шитье, эти занятия "привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров".

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование