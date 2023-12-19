https://ria.ru/20231219/torgovlya-1916771023.html

Россия и КНР будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах

Россия и КНР будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах - РИА Новости, 19.12.2023

Россия и КНР будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах

Россия и Китай договорились считать показатели взаимной торговли только в национальных валютах, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:30

2023-12-19T17:30

2023-12-19T17:43

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

россия

китай

экономика

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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия и Китай договорились считать показатели взаимной торговли только в национальных валютах, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, товарооборот России и Китая в этом году продолжает показывать прирост, несмотря на высокую базу прошлого года. "Конечно, такой колоссальный рост всегда не может продолжаться, тем не менее сейчас очень быстрыми темпами, на год раньше, была достигнута поставленная президентом нашей страны Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином планка 200 миллиардов долларов, которую мы считать теперь по договоренности глав правительств будем только в рублях и в китайских юанях. Это примерно 1,5 триллиона китайских юаней", - сказал Чернышенко. Он подчеркнул, что Россия уверенно находится на четвертом месте среди всех партнеров Китая по товарообороту и взаимоотношения идут по всем направлениям. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

https://ria.ru/20231219/valyuty-1916652161.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, дмитрий чернышенко, россия, китай, экономика