https://ria.ru/20231219/torgovlya-1916771023.html
Россия и КНР будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах
Россия и КНР будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах - РИА Новости, 19.12.2023
Россия и КНР будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах
Россия и Китай договорились считать показатели взаимной торговли только в национальных валютах, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T17:30
2023-12-19T17:30
2023-12-19T17:43
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
россия
китай
экономика
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ПЕКИН, 19 дек - РИА Новости. Россия и Китай договорились считать показатели взаимной торговли только в национальных валютах, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, товарооборот России и Китая в этом году продолжает показывать прирост, несмотря на высокую базу прошлого года. "Конечно, такой колоссальный рост всегда не может продолжаться, тем не менее сейчас очень быстрыми темпами, на год раньше, была достигнута поставленная президентом нашей страны Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином планка 200 миллиардов долларов, которую мы считать теперь по договоренности глав правительств будем только в рублях и в китайских юанях. Это примерно 1,5 триллиона китайских юаней", - сказал Чернышенко. Он подчеркнул, что Россия уверенно находится на четвертом месте среди всех партнеров Китая по товарообороту и взаимоотношения идут по всем направлениям. Во вторник премьер-министр России Михаил Мишустин провел встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
https://ria.ru/20231219/valyuty-1916652161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, дмитрий чернышенко, россия, китай, экономика
Михаил Мишустин, Дмитрий Чернышенко, Россия, Китай, Экономика
Россия и КНР будут считать показатели взаимной торговли только в нацвалютах
Чернышенко: РФ и КНР будут считать взаимную торговлю только в нацвалютах