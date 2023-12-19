В России ограничили использование мобильных телефонов в школах
Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах
Выпускницы школы с мобильными телефонами. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что учащимся запретят использовать гаджеты во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.
Автор инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее отмечала, что школьники смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, образовательные учреждения сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также подчеркнула, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в учебных программах использоваться не должны.
Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Кроме того, указом президента вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах. По словам депутата Сергея Колунова, в школы вернут слесарное дело, столярное дело, кройку и шитье. Эти занятия "привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров", подчеркнул парламентарий.