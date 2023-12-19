Рейтинг@Mail.ru
В России ограничили использование мобильных телефонов в школах - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 19.12.2023 (обновлено: 15:35 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/telefon-1916691640.html
В России ограничили использование мобильных телефонов в школах
В России ограничили использование мобильных телефонов в школах - РИА Новости, 19.12.2023
В России ограничили использование мобильных телефонов в школах
Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:26
2023-12-19T15:35
общество
россия
владимир путин
ольга казакова
сергей кравцов
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813373399_187:0:3828:2048_1920x0_80_0_0_94c373e7defe3ca0b4e02f9fbe6c7cd4.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Уточняется, что учащимся запретят использовать гаджеты во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.Автор инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее отмечала, что школьники смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, образовательные учреждения сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также подчеркнула, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в учебных программах использоваться не должны.Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.Кроме того, указом президента вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах. По словам депутата Сергея Колунова, в школы вернут слесарное дело, столярное дело, кройку и шитье. Эти занятия "привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров", подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20231218/slushaniya-1916539631.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813373399_642:0:3373:2048_1920x0_80_0_0_a307e6c3d987feca172bcee983fe4048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, ольга казакова, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Ольга Казакова, Сергей Кравцов, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В России ограничили использование мобильных телефонов в школах

Путин подписал закон об ограничении использования телефонов в школах

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВыпускницы школы с мобильными телефонами
Выпускницы школы с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Выпускницы школы с мобильными телефонами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Уточняется, что учащимся запретят использовать гаджеты во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.
Автор инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее отмечала, что школьники смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, образовательные учреждения сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также подчеркнула, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в учебных программах использоваться не должны.
Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Кроме того, указом президента вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах. По словам депутата Сергея Колунова, в школы вернут слесарное дело, столярное дело, кройку и шитье. Эти занятия "привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров", подчеркнул парламентарий.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
В Госдуме призвали провести слушания по законам о защите детей в школах
18 декабря, 16:32
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинОльга КазаковаСергей КравцовГосдума РФСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала