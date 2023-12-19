https://ria.ru/20231219/telefon-1916691640.html

В России ограничили использование мобильных телефонов в школах

В России ограничили использование мобильных телефонов в школах - РИА Новости, 19.12.2023

В России ограничили использование мобильных телефонов в школах

Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:26

2023-12-19T13:26

2023-12-19T15:35

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Уточняется, что учащимся запретят использовать гаджеты во время уроков, за исключением экстренных случаев, связанных с угрозой жизни или здоровью.Автор инициативы, глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее отмечала, что школьники смогут пользоваться фитнес-браслетами. По словам парламентария, образовательные учреждения сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике. Казакова также подчеркнула, что телефоны и планшеты с сим-картами, которые дети приносят в школы, в учебных программах использоваться не должны.Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.Кроме того, указом президента вводятся обязательные уроки труда в начальных и средних классах. По словам депутата Сергея Колунова, в школы вернут слесарное дело, столярное дело, кройку и шитье. Эти занятия "привьют детям не только необходимые для взрослой жизни навыки, но и помогут создать престиж рабочим специальностям, в среднесрочной перспективе решив проблему дефицита кадров", подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20231218/slushaniya-1916539631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, ольга казакова, сергей кравцов, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование