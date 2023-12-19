https://ria.ru/20231219/teatr-1915796557.html

"Современник" покажет два спектакля к 90-летию Галины Волчек

"Современник" покажет два спектакля к 90-летию Галины Волчек - РИА Новости, 19.12.2023

"Современник" покажет два спектакля к 90-летию Галины Волчек

Труппа московского театра "Современник" подготовила премьеру к 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Галины Волчек — спектакль "Дальше — сами". РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T05:01

2023-12-19T05:01

2023-12-19T05:01

культура

новости культуры

галина волчек

иван стебунов

уэс андерсон

современник (театр)

театр

что посмотреть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/44728/54/447285477_0:290:3039:1999_1920x0_80_0_0_dc4196c6d78afd65f5c5fa1e130b30bd.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Труппа московского театра "Современник" подготовила премьеру к 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Галины Волчек — спектакль "Дальше — сами".Жанр определили как "почти сказка". Драматургами выступили Семен Шомин и Полина Рашкина, режиссером — Иван Комаров. Команда ранее поставила спектакль-посвящение "Кваша: а вдруг?""Нашей основной задачей было написать сюжет, который будет интересен не только тем, кто знает Галину Борисовну и историю "Современника", но и обычным людям, которые придут, не зная контекста", — сказал Шомин.За основу спектакля взяты реальные факты из биографии Волчек и театра."Для нас было важно, чтобы мы не копировали тех людей, о которых рассказываем, потому что это все же сказка. Мы стараемся дать "манки": а может быть, это про него?" — рассказал Комаров.Спектакль решили сделать музыкальным. "Мы постоянно слышали от разных людей, что Галина Борисовна очень любила музыку", — пояснил режиссер. Музыку для постановки написал Дмитрий Шугайкин, участник инди-поп-группы OQJAV.Эстетическим референсом постановщики выбрали фильмы американского режиссера Уэса Андерсона с их "яркостью, графичностью и парадоксальностью"."Галина Борисовна была по жизни ярким героем, она любила размах. Именно поэтому в нашей команде порядка 30 человек — густонаселенная история", — подчеркнул Шомин.Смелую девочку Галю из Страны холодных ветров с эльфами, плаксами и ведьмой, которая отправляется в путь, будут играть Анастасия Мишина, Виктория Романенко и Варвара Феофанова."Соприкасаться с образом Галины Борисовны — это невероятный подарок, потому что я живу тем, что вложено ею в мое сердце, мою личность, актерский потенциал и заряд творческой энергии по жизни", — поделилась Романенко.В спектакле также задействованы Иван Стебунов, Алена Бабенко, Гоша Токаев, Наталья Ушакова, Максим Теняков и другие звезды "Современника"."Мы, прежде всего, приглашаем на праздник, где предлагаем еще раз вспомнить историю тех, кто создавал театр, — сказал Стебунов. — Это были невероятно счастливые, яркие, любящая жизнь люди".Он сыграет роль Шефа, в котором можно угадать Олега Ефремова. Актер решил отойти от попыток повторить образ легендарного основателя "Современника"."Я стараюсь воссоздать свою ассоциацию, ощущение этого человека. Это добро, свет, любовь к искусству, к путешествию, в которое отправилась команда талантливых молодых людей", — поделился он.Премьера пройдет 20 декабря. А в день рождения Волчек, 19 декабря, состоится закрытый показ спектакля "Галя. Волшебная история", в основу сюжета которого легли события из жизни Галины Борисовны и воспоминания современниковцев.Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинооператора Бориса Волчека. В 1955-м она окончила Школу-студию МХАТ (мастерская Александра Карева). Через год стала одним из основателей Студии молодых актеров, впоследствии — "Современника". Почти полвека — с 1972-го по 2019-й — была художественным руководителем этого театра.Успешно начав карьеру как актриса, она стала заниматься и режиссурой. Открыла для советской и российской сцены имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике": "Эшелон" и "Спешите делать добро" Михаила Рощина, "Восхождение на Фудзияму" Чингиза Айтматова и Калтая Мухамеджанова, "Обратная связь" Александра Гельмана, "Звезды на утреннем небе" Александра Галина, "Мурлин Мурло" и "Мы едем, едем, едем" Николая Коляды.В кино Волчек снималась с 1957-го. Она играла в таких фильмах, как "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966), "Король Лир" (1970), "Моя судьба" (1973), "Про Красную шапочку" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Уникум" (1983), "Черный замок Ольшанский" (1983) и другие. В 2015-м Галина Борисовна снялась в сериале "Таинственная страсть" по одноименному роману Василия Аксенова.Волчек ушла из жизни 26 декабря 2019-го в возрасте 86 лет.

https://ria.ru/20231217/bronevoy-1916020942.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, галина волчек, иван стебунов, уэс андерсон, современник (театр), театр, что посмотреть , куда сходить , москва