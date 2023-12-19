"Современник" покажет два спектакля к 90-летию Галины Волчек
"Современник" представит спектакль-посвящение Галине Волчек "Дальше — сами"
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкХудожественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек выступает на сборе труппы театра
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Труппа московского театра "Современник" подготовила премьеру к 90-летию со дня рождения народной артистки СССР Галины Волчек — спектакль "Дальше — сами".
Жанр определили как "почти сказка". Драматургами выступили Семен Шомин и Полина Рашкина, режиссером — Иван Комаров. Команда ранее поставила спектакль-посвящение "Кваша: а вдруг?"
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"Нашей основной задачей было написать сюжет, который будет интересен не только тем, кто знает Галину Борисовну и историю "Современника", но и обычным людям, которые придут, не зная контекста", — сказал Шомин.
За основу спектакля взяты реальные факты из биографии Волчек и театра.
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"Для нас было важно, чтобы мы не копировали тех людей, о которых рассказываем, потому что это все же сказка. Мы стараемся дать "манки": а может быть, это про него?" — рассказал Комаров.
© Фото : Екатерина ГоловинаМаксим Теняков в роли Кота, Иван Стебунов (Шеф) и Виктория Романенко (Галя) в спектакле "Дальше — сами"
© Фото : Екатерина Головина
Максим Теняков в роли Кота, Иван Стебунов (Шеф) и Виктория Романенко (Галя) в спектакле "Дальше — сами"
Спектакль решили сделать музыкальным. "Мы постоянно слышали от разных людей, что Галина Борисовна очень любила музыку", — пояснил режиссер.
Музыку для постановки написал Дмитрий Шугайкин, участник инди-поп-группы OQJAV.
Эстетическим референсом постановщики выбрали фильмы американского режиссера Уэса Андерсона с их "яркостью, графичностью и парадоксальностью".
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"Галина Борисовна была по жизни ярким героем, она любила размах. Именно поэтому в нашей команде порядка 30 человек — густонаселенная история", — подчеркнул Шомин.
Смелую девочку Галю из Страны холодных ветров с эльфами, плаксами и ведьмой, которая отправляется в путь, будут играть Анастасия Мишина, Виктория Романенко и Варвара Феофанова.
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"Соприкасаться с образом Галины Борисовны — это невероятный подарок, потому что я живу тем, что вложено ею в мое сердце, мою личность, актерский потенциал и заряд творческой энергии по жизни", — поделилась Романенко.
© Фото : Екатерина ГоловинаСемен Шомин в роли Шефа, Виктория Романенко (Галя), Наталья Ушакова (Фурц) и Гоша Токаев (Смотритель) в спектакле "Дальше — сами"
© Фото : Екатерина Головина
Семен Шомин в роли Шефа, Виктория Романенко (Галя), Наталья Ушакова (Фурц) и Гоша Токаев (Смотритель) в спектакле "Дальше — сами"
В спектакле также задействованы Иван Стебунов, Алена Бабенко, Гоша Токаев, Наталья Ушакова, Максим Теняков и другие звезды "Современника".
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"Мы, прежде всего, приглашаем на праздник, где предлагаем еще раз вспомнить историю тех, кто создавал театр, — сказал Стебунов. — Это были невероятно счастливые, яркие, любящая жизнь люди".
Он сыграет роль Шефа, в котором можно угадать Олега Ефремова. Актер решил отойти от попыток повторить образ легендарного основателя "Современника".
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"Я стараюсь воссоздать свою ассоциацию, ощущение этого человека. Это добро, свет, любовь к искусству, к путешествию, в которое отправилась команда талантливых молодых людей", — поделился он.
Премьера пройдет 20 декабря. А в день рождения Волчек, 19 декабря, состоится закрытый показ спектакля "Галя. Волшебная история", в основу сюжета которого легли события из жизни Галины Борисовны и воспоминания современниковцев.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВолчек в спектакле "Баллада о невеселом кабачке"
Волчек в спектакле "Баллада о невеселом кабачке"
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинооператора Бориса Волчека. В 1955-м она окончила Школу-студию МХАТ (мастерская Александра Карева). Через год стала одним из основателей Студии молодых актеров, впоследствии — "Современника". Почти полвека — с 1972-го по 2019-й — была художественным руководителем этого театра.
Успешно начав карьеру как актриса, она стала заниматься и режиссурой. Открыла для советской и российской сцены имена и произведения драматургов, ставших известными всей стране после дебюта в "Современнике": "Эшелон" и "Спешите делать добро" Михаила Рощина, "Восхождение на Фудзияму" Чингиза Айтматова и Калтая Мухамеджанова, "Обратная связь" Александра Гельмана, "Звезды на утреннем небе" Александра Галина, "Мурлин Мурло" и "Мы едем, едем, едем" Николая Коляды.
В кино Волчек снималась с 1957-го. Она играла в таких фильмах, как "Дон Кихот" (1957), "Берегись автомобиля" (1966), "Король Лир" (1970), "Моя судьба" (1973), "Про Красную шапочку" (1977), "Осенний марафон" (1979), "Уникум" (1983), "Черный замок Ольшанский" (1983) и другие. В 2015-м Галина Борисовна снялась в сериале "Таинственная страсть" по одноименному роману Василия Аксенова.
Волчек ушла из жизни 26 декабря 2019-го в возрасте 86 лет.