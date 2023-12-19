https://ria.ru/20231219/tanki-1916723190.html
Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков
Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков - РИА Новости, 19.12.2023
Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков
В Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:06
2023-12-19T15:06
2023-12-19T15:06
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907540054_0:178:3025:1879_1920x0_80_0_0_0bbae2a421de841c9828a815b40b07a6.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков
Шойгу: Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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