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Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков - РИА Новости, 19.12.2023
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15:06 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/tanki-1916723190.html
Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков
Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков - РИА Новости, 19.12.2023
Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков
В Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:06
2023-12-19T15:06
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
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сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков

Шойгу: Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу
Вчера, 14:21
 
Сергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
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