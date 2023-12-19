https://ria.ru/20231219/tanki-1916723190.html

Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков

Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков - РИА Новости, 19.12.2023

Сухопутные войска получили более 1500 новых и модернизированных танков

В Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, сообщил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:06

2023-12-19T15:06

2023-12-19T15:06

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В Сухопутные войска поставлено более 1,5 тысяч новых и модернизированных танков и более 2,5 тысяч БМП и бронетранспортеров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "В Сухопутные войска поставлено 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф