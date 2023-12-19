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Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты - РИА Новости, 19.12.2023
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13:55 19.12.2023 (обновлено: 14:31 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/slutskiy-1916700673.html
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты - РИА Новости, 19.12.2023
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты
Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:55
2023-12-19T14:31
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости.Слуцкий в мае прошлого года стал председателем партии. Незадолго до этого он возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022-го на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Съезд ЛДПР проходит на территории "Крокус Экспо".Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.Действующий глава государства Владимир Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах. До этого его четырежды избирали на пост президента: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к Конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024-м.
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политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Политика, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты

Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты России

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
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Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости.
Слуцкий в мае прошлого года стал председателем партии. Незадолго до этого он возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022-го на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
Съезд ЛДПР проходит на территории "Крокус Экспо".
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
Действующий глава государства Владимир Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах. До этого его четырежды избирали на пост президента: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к Конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024-м.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время доклада в информационном центре ЦИК РФ о готовности избирательной системы к единому дню голосования 2023 года - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Дискредитация выборов президента будет беспрецедентной, заявила Памфилова
18 декабря, 21:58
 
ПолитикаЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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