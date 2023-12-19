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Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты - РИА Новости, 19.12.2023
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты
Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:55
2023-12-19T13:55
2023-12-19T14:31
политика
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента России в 2024 году, передает корреспондент РИА Новости.Слуцкий в мае прошлого года стал председателем партии. Незадолго до этого он возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме. Это произошло после того, как депутаты прекратили полномочия Владимира Жириновского, который умер 6 апреля 2022-го на 76-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.Съезд ЛДПР проходит на территории "Крокус Экспо".Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.Действующий глава государства Владимир Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах. До этого его четырежды избирали на пост президента: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к Конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024-м.
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политика, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Политика, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты
Съезд ЛДПР выдвинул Слуцкого кандидатом в президенты России