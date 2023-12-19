https://ria.ru/20231219/shoygu-1916706635.html

Шойгу назвал Российскую армию самой боеспособной в мире

Шойгу назвал Российскую армию самой боеспособной в мире - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу назвал Российскую армию самой боеспособной в мире

Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:15

2023-12-19T14:15

2023-12-19T16:12

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Российская армия — самая подготовленная и боеспособная в мире, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства."На сегодня Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире, имеющей передовое вооружение, проверенное в боевых условиях", — заявил министр.По его словам, опыт спецоперации показал, что Вооруженные силы способны "адекватно и оперативно" реагировать на действия любого современного противника.Шойгу уточнил, что боевой опыт получили более 650 тысяч военнослужащих."Приоритетные задачи на следующий год: продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим", — подчеркнул министр.Он также назвал потери ВСУ с начала спецоперации:Кроме того, министр подвел итог провалившегося контрнаступления украинской армии."Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери", — отметил Шойгу.При попытке контрнаступления ВСУ потеряли:"Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад", — указал глава Минобороны.При этом всего Запад передал Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем, а также 2 650 000 снарядов.Он отметил, что киевский режим провел уже девять волн мобилизации, сейчас приступив к десятой, при которой призываются в том числе ограниченно годные к военной службе.А в Российскую армию по-прежнему идет значительный приток добровольцев."Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев", — сказал Шойгу.Кроме того, более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи."В семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды. В украинской армии наблюдается обратная тенденция. Количество иностранных наемников сократилось в шесть раз", — отметил министр.Шойгу добавил, что российские военные по большей части ликвидировали иностранных наемников, воевавших на стороне Киева. Так, уничтожили больше 5800 боевиков, в том числе 1427 — из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании."На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость", — уточнил министр.Глава ведомства также указал на прямое участие представителей Запада в боевых действиях."Натовские военнослужащие непосредственно управляют комплексами ПВО, оперативно-тактических ракет и ракетных систем залпового огня. При подготовке ударов этими средствами в радиоперехватах фиксируем американскую, польскую речь и речь англичан. Натовские офицеры осуществляют подготовку военных операций, обучают личный состав ВСУ как в своих странах, так и на Украине", — сказал Шойгу.Он также рассказал об укреплениях, возведенных российскими военными."Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны. На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более двух тысяч километров, создано семь тысяч километров минных полей, полтора миллиона противотанковых заграждений "Пирамида", две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники", — уточнил глава ведомства.Министр добавил, что глубина минирования составляет до 600 метров.Помимо этого, глава ведомства указал на предварительные результаты СВО."Российскими группировками войск освобождена территория в пять раз больше, чем занимали Луганская и Донецкая народные республики до начала спецоперации", — сказал министр.Он напомнил, что в состав Российской Федерации по итогам референдумов вошли четыре новых субъекта общей площадью более 83 тысяч квадратных километров и с населением около пяти миллионов человек."В новые регионы Российской Федерации вернулось почти три миллиона беженцев, которые не видели своих родных с 2014 года", — указал глава Минобороны.Рассказывая об обеспечении Российской армии, он отметил высокие результаты работы военных медиков."Первая помощь на поле боя оказывается, как правило, в первые минуты после ранения. В непосредственной близости от линии фронта развернуты полевые госпитали, усиленные опытными хирургами из центральных лечебных заведений. Кратно улучшена выживаемость раненых. Благодаря оперативной помощи на поле боя, своевременной эвакуации и высокотехнологичной медицинской помощи более 98 процентов раненых выписываются с выздоровлением", — уточнил министр.Также Шойгу рассказал о работе военно-промышленного комплекса."Несмотря на санкции, мы производим высокотехнологичного вооружения больше, чем страны НАТО", — добавил он.Как указал министр, Военно-морской флот получил четыре современные многоцелевые подводные лодки и восемь надводных кораблей, ВКС — 237 самолетов и вертолетов, 86 образцов зенитного ракетного вооружения и 67 радиолокационных станций, а Сухопутные войска — 1530 новых и модернизированных танков, 2518 БМП и бронетранспортеров. "В авиационные стратегические ядерные силы завершается поставка четырех стратегических ракетоносцев Ту-160М", — отметил Шойгу.По его словам, с начала СВО российский ВПК нарастил выпуск танков в 5,6 раза, БМП — в 3,6, бронетранспортеров — в 3,5, беспилотных летательных аппаратов — в 16,8, артиллерийских боеприпасов — в 17,5, а конструкторы создают новые вооружения для армии за четыре-семь месяцев вместо пяти-восьми лет в обычных условиях."Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", — рассказал Шойгу.По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя."В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов. Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более 800 учебных объектов", — сообщил министр.Он подчеркнул, что в кратчайшие сроки в стране создали новую систему подготовки военных специалистов.Глава ведомства заключил, что Вооруженные силы в целом выполнили все задачи, определенные на 2023 год, обеспечив заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

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https://ria.ru/20231219/naemnik-1916689719.html

https://ria.ru/20231212/tekhnika-1915216720.html

https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831123703.html

https://ria.ru/20231219/armiya-1916697903.html

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Шойгу: "Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире" Шойгу: "Российская армия является самой подготовленной и боеспособной в мире" 2023-12-19T14:15 true PT0M26S

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу