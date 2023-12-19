https://ria.ru/20231219/russpass-1916686162.html

Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass

Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass - РИА Новости, 19.12.2023

Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass

Два малых города Ивановской области – Лежнево и Шуя – вошли в маршрут "Новогоднего ралли" от туристического сервиса Russpass, сообщается на странице... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T12:57

2023-12-19T12:57

2023-12-19T12:57

ивановская область

ивановская область

шуя

станислав воскресенский

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Два малых города Ивановской области – Лежнево и Шуя – вошли в маршрут "Новогоднего ралли" от туристического сервиса Russpass, сообщается на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте". Туристический сервис представил аудиоэкскурсию для автолюбителей по четырем регионам страны. Двухдневный маршрут проходит по старинным городам, среди них - ивановские Лежнево и Шуя. "Поездку предлагают начать в столичном музее "Автомобили мира", а завершить у колокольни Воскресенского собора в Шуе, где уже в пятый раз состоится фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций празднования Рождества Христова", - говорится в сообщении. В этом году фестиваль "Русское Рождество" станет самым продолжительным и масштабным, пройдет с 23 декабря по 8 января. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231215/dvizhenie-1916082406.html

https://ria.ru/20231218/proekt-1916562411.html

ивановская область

шуя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ивановская область, шуя, станислав воскресенский