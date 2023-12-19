Рейтинг@Mail.ru
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
 
12:57 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/russpass-1916686162.html
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass - РИА Новости, 19.12.2023
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass
Два малых города Ивановской области – Лежнево и Шуя – вошли в маршрут "Новогоднего ралли" от туристического сервиса Russpass, сообщается на странице... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:57
2023-12-19T12:57
ивановская область
ивановская область
шуя
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833997716_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_0576fcc3645d590bada9928ba73e64cf.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Два малых города Ивановской области – Лежнево и Шуя – вошли в маршрут "Новогоднего ралли" от туристического сервиса Russpass, сообщается на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте". Туристический сервис представил аудиоэкскурсию для автолюбителей по четырем регионам страны. Двухдневный маршрут проходит по старинным городам, среди них - ивановские Лежнево и Шуя. "Поездку предлагают начать в столичном музее "Автомобили мира", а завершить у колокольни Воскресенского собора в Шуе, где уже в пятый раз состоится фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций празднования Рождества Христова", - говорится в сообщении. В этом году фестиваль "Русское Рождество" станет самым продолжительным и масштабным, пройдет с 23 декабря по 8 января. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231215/dvizhenie-1916082406.html
https://ria.ru/20231218/proekt-1916562411.html
ивановская область
шуя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833997716_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_16ffbe16e5eb66426d8e959e36df2414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ивановская область, шуя, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Шуя, Станислав Воскресенский
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass

В "Новогоднее ралли" Russpass вошли два города Ивановской области

© РИА Новости / Мария СеливановаЯрмарка в Шуе
Ярмарка в Шуе - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Ярмарка в Шуе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Два малых города Ивановской области – Лежнево и Шуя – вошли в маршрут "Новогоднего ралли" от туристического сервиса Russpass, сообщается на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте".
Туристический сервис представил аудиоэкскурсию для автолюбителей по четырем регионам страны. Двухдневный маршрут проходит по старинным городам, среди них - ивановские Лежнево и Шуя.
"Поездку предлагают начать в столичном музее "Автомобили мира", а завершить у колокольни Воскресенского собора в Шуе, где уже в пятый раз состоится фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций празднования Рождества Христова", - говорится в сообщении.
В этом году фестиваль "Русское Рождество" станет самым продолжительным и масштабным, пройдет с 23 декабря по 8 января.
Новый мост через реку Тезу в селе Холуй Ивановской области - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Движение по новому мосту запустили в ивановском Холуе
15 декабря, 17:39
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
Крестовоздвиженская церковь в Палехе - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Более 250 ивановских объектов благоустроили по проекту "Местные инициативы"
18 декабря, 17:51
 
Ивановская областьИвановская областьШуяСтанислав Воскресенский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала