https://ria.ru/20231219/russpass-1916686162.html
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass - РИА Новости, 19.12.2023
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass
Два малых города Ивановской области – Лежнево и Шуя – вошли в маршрут "Новогоднего ралли" от туристического сервиса Russpass, сообщается на странице... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T12:57
2023-12-19T12:57
2023-12-19T12:57
ивановская область
ивановская область
шуя
станислав воскресенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1833997716_0:213:1280:933_1920x0_80_0_0_0576fcc3645d590bada9928ba73e64cf.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Два малых города Ивановской области – Лежнево и Шуя – вошли в маршрут "Новогоднего ралли" от туристического сервиса Russpass, сообщается на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте". Туристический сервис представил аудиоэкскурсию для автолюбителей по четырем регионам страны. Двухдневный маршрут проходит по старинным городам, среди них - ивановские Лежнево и Шуя. "Поездку предлагают начать в столичном музее "Автомобили мира", а завершить у колокольни Воскресенского собора в Шуе, где уже в пятый раз состоится фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций празднования Рождества Христова", - говорится в сообщении. В этом году фестиваль "Русское Рождество" станет самым продолжительным и масштабным, пройдет с 23 декабря по 8 января. Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20231215/dvizhenie-1916082406.html
https://ria.ru/20231218/proekt-1916562411.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивановская область, шуя, станислав воскресенский
Ивановская область, Ивановская область, Шуя, Станислав Воскресенский
Два города Ивановской области вошли в новогодний маршрут Russpass
В "Новогоднее ралли" Russpass вошли два города Ивановской области
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Два малых города Ивановской области – Лежнево и Шуя – вошли в маршрут "Новогоднего ралли" от туристического сервиса Russpass, сообщается на странице правительства региона в соцсети "ВКонтакте"
.
Туристический сервис представил аудиоэкскурсию для автолюбителей по четырем регионам страны. Двухдневный маршрут проходит по старинным городам, среди них - ивановские Лежнево и Шуя.
"Поездку предлагают начать в столичном музее "Автомобили мира", а завершить у колокольни Воскресенского собора в Шуе, где уже в пятый раз состоится фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций празднования Рождества Христова", - говорится в сообщении.
В этом году фестиваль "Русское Рождество" станет самым продолжительным и масштабным, пройдет с 23 декабря по 8 января.
Движение по новому мосту запустили в ивановском Холуе
Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский
остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом.
"Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
Более 250 ивановских объектов благоустроили по проекту "Местные инициативы"