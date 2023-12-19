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МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 19.12.2023 (обновлено: 13:58 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/rudakov-1916699564.html
МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска
МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска - РИА Новости, 19.12.2023
МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска
Уголовное дело возбудили по факту угроз, поступивших в адрес семьи погибшего бойца СВО из Батайска Романа Рудакова, принимаются меры к установлению... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:52
2023-12-19T13:58
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту угроз, поступивших в адрес семьи погибшего бойца СВО из Батайска Романа Рудакова, принимаются меры к установлению злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.Ранее в МВД сообщали, что семье погибшего бойца СВО из Батайска Ростовской области поступали звонки и сообщения с угрозами, предварительно, с территории Украины."По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников, причастных к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении.Надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего.
https://ria.ru/20231218/rudakov-1916545373.html
батайск
ростовская область
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происшествия, батайск, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Батайск, Ростовская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска

Полиция ищет злоумышленников, угрожавших семье погибшего участника СВО Рудакова

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту угроз, поступивших в адрес семьи погибшего бойца СВО из Батайска Романа Рудакова, принимаются меры к установлению злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Ранее в МВД сообщали, что семье погибшего бойца СВО из Батайска Ростовской области поступали звонки и сообщения с угрозами, предварительно, с территории Украины.
"По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников, причастных к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении.
Надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБатайскРостовская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Донецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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