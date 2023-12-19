https://ria.ru/20231219/rudakov-1916699564.html
МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска
МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска - РИА Новости, 19.12.2023
МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска
Уголовное дело возбудили по факту угроз, поступивших в адрес семьи погибшего бойца СВО из Батайска Романа Рудакова, принимаются меры к установлению... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:52
2023-12-19T13:52
2023-12-19T13:58
специальная военная операция на украине
происшествия
батайск
ростовская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту угроз, поступивших в адрес семьи погибшего бойца СВО из Батайска Романа Рудакова, принимаются меры к установлению злоумышленников, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.Ранее в МВД сообщали, что семье погибшего бойца СВО из Батайска Ростовской области поступали звонки и сообщения с угрозами, предварительно, с территории Украины."По факту поступивших угроз в адрес семьи погибшего военнослужащего Романа Рудакова отделом дознания ОМВД России по городу Батайску Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников, причастных к совершению противоправных действий", - говорится в сообщении.Надпись на стене дома "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" была обнаружена российскими военнослужащими при штурме Марьинки. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу погибшего.
https://ria.ru/20231218/rudakov-1916545373.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, батайск, ростовская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
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МВД возбудило дело из-за угроз семье погибшего бойца СВО из Батайска
Полиция ищет злоумышленников, угрожавших семье погибшего участника СВО Рудакова