https://ria.ru/20231219/prodazha-1916780730.html

Правкомиссия одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Петербурге

Правкомиссия одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Петербурге - РИА Новости, 19.12.2023

Правкомиссия одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Петербурге

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T17:58

2023-12-19T17:58

2023-12-19T17:58

экономика

санкт-петербург

россия

украина

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Санкт-Петербурге компании "Арт-Финанс", её параметры сейчас финализируются, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Компания Hyundai Motor приняла решение о продаже доли в Санкт-Петербургском заводе "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" российской компании ООО "Арт-Финанс". Также получено соответствующее одобрение подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Hyundai и ООО "Арт-Финанс" уточняют параметры сделки, в том числе опцион на обратный выкуп. Рассчитываем, что решения будут финализированы в ближайшее время", - прокомментировал сделку вице-премьер."При этом Hyundai Motor сохраняет за собой обязательства по гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации", - уточнил он.Совет директоров Hyundai Motor ранее одобрил план по продаже российского завода компании "Арт-Финанс". По данным агентства Рёнхап, приведенным во вторник, актив будет продан за символические 10 тысяч рублей с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. По данным ЕГРЮЛ, "Арт-Финанс" на 99,9% контролирует бывший гендиректор дилера "Авилон" Андрей Павлович.Hyundai Motor Company запустила завод в Петербурге в сентябре 2010 года. На площадке производились модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta с годовой мощностью более 200 000 единиц. Сборочные линии были остановлены с марта 2022 года, как сообщала Hyundai Motor, в связи с трудностями с поставками комплектующих из-за международных санкций в связи с кризисом на Украине.

https://ria.ru/20231207/avtomobili-1914375457.html

санкт-петербург

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экономика, санкт-петербург, россия, украина