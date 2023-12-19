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Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:42 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/prank-1916651053.html
Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины
Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2023
Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:42
2023-12-19T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
ирландия
украина
лео варадкар
россия
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев, премьеру пришлось даже приютить одного из них. "В настоящий момент мы переживаем очень большой кризис беженцев в Ирландии, самый большой, с которым мы когда-либо сталкивались за всю нашу историю. В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев. Я сам на 9 месяцев поселил в своем доме беженца из Украины", - сказал Варадкар в разговоре с представившимися высокопоставленным африканским чиновником пранкерами. Разговор опубликован в их официальном Telegram-канале. Тем не менее, премьер заявил, что не уверен, что Ирландия может стать гарантом безопасности для Украины в ходе потенциальных мирных переговоров.
https://ria.ru/20231101/meloni-1906615372.html
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в мире, ирландия, украина, лео варадкар, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ирландия, Украина, Лео Варадкар, Россия, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус), Ситуация в ДНР и ЛНР
Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины

Премьер Ирландии пожаловался пранкерам на миграционный кризис из-за Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Ирландии Лео Варадкар
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев, премьеру пришлось даже приютить одного из них.
"В настоящий момент мы переживаем очень большой кризис беженцев в Ирландии, самый большой, с которым мы когда-либо сталкивались за всю нашу историю. В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев. Я сам на 9 месяцев поселил в своем доме беженца из Украины", - сказал Варадкар в разговоре с представившимися высокопоставленным африканским чиновником пранкерами. Разговор опубликован в их официальном Telegram-канале.
Тем не менее, премьер заявил, что не уверен, что Ирландия может стать гарантом безопасности для Украины в ходе потенциальных мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИрландияУкраинаЛео ВарадкарРоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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