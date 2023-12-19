https://ria.ru/20231219/prank-1916651053.html

Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины

Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины - РИА Новости, 19.12.2023

Премьер Ирландии пожаловался на масштабный кризис из-за Украины

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:42

2023-12-19T10:42

2023-12-19T10:42

специальная военная операция на украине

в мире

ирландия

украина

лео варадкар

россия

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830479280_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_cca535267ea71bb8a32038d01718c825.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в разговоре с разыгравшими его пранкерами Вованом и Лексусом пожаловался на самый большой в истории миграционный кризис из-за приезда около 100 тысяч украинских беженцев, премьеру пришлось даже приютить одного из них. "В настоящий момент мы переживаем очень большой кризис беженцев в Ирландии, самый большой, с которым мы когда-либо сталкивались за всю нашу историю. В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев. Я сам на 9 месяцев поселил в своем доме беженца из Украины", - сказал Варадкар в разговоре с представившимися высокопоставленным африканским чиновником пранкерами. Разговор опубликован в их официальном Telegram-канале. Тем не менее, премьер заявил, что не уверен, что Ирландия может стать гарантом безопасности для Украины в ходе потенциальных мирных переговоров.

https://ria.ru/20231101/meloni-1906615372.html

ирландия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ирландия, украина, лео варадкар, россия, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус), ситуация в днр и лнр