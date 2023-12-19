https://ria.ru/20231219/poteri-1916703085.html

ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу

ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу

В ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов", сообщил во вторник... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:01

2023-12-19T14:01

2023-12-19T14:03

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сергей шойгу

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:242:2500:1648_1920x0_80_0_0_e0f1efa104dcdb284341e62578231bb8.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов", сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "4 июня вооруженные силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley. Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад", - добавил он.

https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина