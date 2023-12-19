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ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 19.12.2023 (обновлено: 14:03 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/poteri-1916703085.html
ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу
ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу
В ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов", сообщил во вторник... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:01
2023-12-19T14:03
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
сергей шойгу
украина
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов", сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "4 июня вооруженные силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley. Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад", - добавил он.
https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сергей шойгу, украина
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Украина
ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ потеряли 159 тысяч военных с начала контрнаступления с 4 июня

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В ходе своего контрнаступления, начатого 4 июня, ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолёт, 766 танков, включая 37 "Леопардов", сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"4 июня вооруженные силы Украины начали широкомасштабное контрнаступление, подготовленное зарубежными кураторами. Не преодолев тактическую зону обороны наших войск, противник был остановлен и понес колоссальные потери", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
"159 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley. Видимо, поэтому до сих пор не видим на поле боя американские Abrams, поставленные несколько месяцев назад", - добавил он.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСергей ШойгуУкраина
 
 
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