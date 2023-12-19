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ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:56 19.12.2023 (обновлено: 16:32 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/poteri-1916701061.html
ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу
ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу
Потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тысячи военнослужащих, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:56
2023-12-19T16:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тысячи военнослужащих, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html
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7 495 645-6601
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Шойгу о потерях ВСУ с начала спецоперации
Шойгу о потерях ВСУ с начала спецоперации
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу
ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу

Шойгу: ВСУ потеряли более 383 тысяч военнослужащих с начала спецоперации

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тысячи военнослужащих, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал он.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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