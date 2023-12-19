https://ria.ru/20231219/poteri-1916701061.html

ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу

ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

ВСУ потеряли 383 тысячи военнослужащих с начала СВО, заявил Шойгу

Потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тысячи военнослужащих, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:56

2023-12-19T13:56

2023-12-19T16:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916732717_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8df1ae7e690869ee618c1a4e32c56c4e.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Потери ВСУ с начала СВО составили более 383 тысячи военнослужащих, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."С начала спецоперации потери ВСУ превысили 383 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными, 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысяч орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/svo-1916488286.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу о потерях ВСУ с начала спецоперации Шойгу о потерях ВСУ с начала спецоперации 2023-12-19T13:56 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу