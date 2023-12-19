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Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/postavki-1916727006.html
Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу
Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу
Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем , сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:19
2023-12-19T15:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем , сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Всего Киеву поставлено 5220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше тысячи трехсот артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 миллиона 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
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вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу

Шойгу: Запад поставил Киеву больше 5000 танков, БМП и БТР, а также 28 самолетов

© AP Photo / Mindaugas KulbisТанк Abrams во время транспортировки
Танк Abrams во время транспортировки - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Танк Abrams во время транспортировки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем , сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего Киеву поставлено 5220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше тысячи трехсот артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 миллиона 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей Шойгу
 
 
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