https://ria.ru/20231219/postavki-1916727006.html

Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу

Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу

Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем , сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:19

2023-12-19T15:19

2023-12-19T15:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898492401_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_6be65bd087094e4c52c8df8b48965724.jpg

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем , сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Всего Киеву поставлено 5220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше тысячи трехсот артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 миллиона 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, сергей шойгу