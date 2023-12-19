https://ria.ru/20231219/postavki-1916727006.html
Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу
Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу
Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем , сообщил министр обороны РФ... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:19
2023-12-19T15:19
2023-12-19T15:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898492401_0:325:3063:2048_1920x0_80_0_0_6be65bd087094e4c52c8df8b48965724.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем , сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Всего Киеву поставлено 5220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше тысячи трехсот артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 миллиона 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898492401_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_d41979e6d542fcc7cadf7b406cb5f9fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу
Запад поставил Киеву больше пяти тысяч танков, БМП и БТР, заявил Шойгу
Шойгу: Запад поставил Киеву больше 5000 танков, БМП и БТР, а также 28 самолетов
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Запад поставил Киеву 5220 танков, БМП и БТР, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи БПЛА, свыше 1,3 тысячи артиллерийских систем , сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Всего Киеву поставлено 5220 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 28 самолетов, 87 вертолетов, 23 тысячи беспилотных летательных аппаратов, свыше тысячи трехсот артиллерийских систем, из них 494 гаубицы М777, Caezar, Paladin и Krab, 2 миллиона 650 тысяч снарядов калибра 155 мм и 122 мм", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу