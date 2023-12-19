https://ria.ru/20231219/poliklinika-1916628458.html
В Приамурье откроют Сковородинскую поликлинику после капремонта
В Приамурье откроют Сковородинскую поликлинику после капремонта - РИА Новости, 19.12.2023
В Приамурье откроют Сковородинскую поликлинику после капремонта
Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел районную поликлинику в городе Сковородино, где завершается капремонт, и поручил уделить внимание детскому... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T07:20
2023-12-19T07:20
2023-12-19T07:20
амурская область
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сковородино
благовещенск
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел районную поликлинику в городе Сковородино, где завершается капремонт, и поручил уделить внимание детскому отделению, сообщает правительство региона. Работы в учреждении выполнены уже на 99%. Принимать пациентов здесь планируют начать в январе. "Люди получат не только обновленные помещения, но и современное оборудование, новую мебель. Особое значение имеет оформление детского отделения. Маленьким пациентам должно быть комфортно. У нас есть хороший опыт и в Благовещенске, и в других муниципалитетах. Центр развития территорий разработал подходящие проекты, нужно их здесь использовать", - сказал Орлов. На капитальный ремонт учреждения областные власти направили около 120 миллионов рублей. Сейчас началась установка медицинского оборудования. В учреждение закупили лабораторное оборудование, цифровой флюорограф, рентгенологический аппарат, компьютерный томограф, операционные светильники, дефибриллятор и подъемник для инвалидов. Кроме того, в поликлинике внедрят "Бережливое производство", установят навигацию, а также создадут условия для медпомощи маломобильным группам населения. В обновленной поликлинике будут принимать взрослых и детей: терапевты, педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, хирург и травматолог.
https://ria.ru/20231215/proekty-1915944178.html
https://ria.ru/20231205/kadry-1913787865.html
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общество, амурская область, сковородино, благовещенск, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Общество, Амурская область, Сковородино, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор)
В Приамурье откроют Сковородинскую поликлинику после капремонта
В Приамурье в январе откроют Сковородинскую поликлинику после капремонта
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов осмотрел районную поликлинику в городе Сковородино, где завершается капремонт, и поручил уделить внимание детскому отделению, сообщает правительство региона.
Работы в учреждении выполнены уже на 99%. Принимать пациентов здесь планируют начать в январе.
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"Люди получат не только обновленные помещения, но и современное оборудование, новую мебель. Особое значение имеет оформление детского отделения. Маленьким пациентам должно быть комфортно. У нас есть хороший опыт и в Благовещенске
, и в других муниципалитетах. Центр развития территорий разработал подходящие проекты, нужно их здесь использовать", - сказал Орлов.
На капитальный ремонт учреждения областные власти направили около 120 миллионов рублей. Сейчас началась установка медицинского оборудования. В учреждение закупили лабораторное оборудование, цифровой флюорограф, рентгенологический аппарат, компьютерный томограф, операционные светильники, дефибриллятор и подъемник для инвалидов.
Кроме того, в поликлинике внедрят "Бережливое производство", установят навигацию, а также создадут условия для медпомощи маломобильным группам населения. В обновленной поликлинике будут принимать взрослых и детей: терапевты, педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, хирург и травматолог.
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