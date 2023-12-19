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"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 19.12.2023
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10:27 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/plan-1916647205.html
"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине
"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 19.12.2023
"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине
Западные страны не собирались поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России, пишет эксперт Эллиот Акерман РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T10:27
2023-12-19T10:27
украина
в мире
сша
россия
джон кирби
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Западные страны не собирались поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России, пишет эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time."Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (США. —Прим. ред.) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими", — признался он.Акерман подчеркнул, что стабильная обстановка в России необходима для США, поэтому Белый дом в отношении Украины руководствуется политикой "медленного одобрения": предоставляет Украине достаточное количество оружия, чтобы продолжать военные действия, но недостаточное для победы."Это стратегия медленного "да" от США и НАТО", — резюмировал эксперт.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html
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украина, в мире, сша, россия, джон кирби, нато
Украина, В мире, США, Россия, Джон Кирби, НАТО
"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине

Time: США никогда не планировали поставлять мощное оружие для победы Украины

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Западные страны не собирались поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России, пишет эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time.
"Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (США. —Прим. ред.) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими", — признался он.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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18 декабря, 21:56
Акерман подчеркнул, что стабильная обстановка в России необходима для США, поэтому Белый дом в отношении Украины руководствуется политикой "медленного одобрения": предоставляет Украине достаточное количество оружия, чтобы продолжать военные действия, но недостаточное для победы.
"Это стратегия медленного "да" от США и НАТО", — резюмировал эксперт.
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.
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