https://ria.ru/20231219/plan-1916647205.html

"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине

"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине - РИА Новости, 19.12.2023

"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине

Западные страны не собирались поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России, пишет эксперт Эллиот Акерман РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T10:27

2023-12-19T10:27

2023-12-19T10:27

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Западные страны не собирались поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России, пишет эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time."Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (США. —Прим. ред.) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими", — признался он.Акерман подчеркнул, что стабильная обстановка в России необходима для США, поэтому Белый дом в отношении Украины руководствуется политикой "медленного одобрения": предоставляет Украине достаточное количество оружия, чтобы продолжать военные действия, но недостаточное для победы."Это стратегия медленного "да" от США и НАТО", — резюмировал эксперт.Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.

https://ria.ru/20231218/finansirovanie-1916601742.html

https://ria.ru/20231219/sanktsii-1916639713.html

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украина, в мире, сша, россия, джон кирби, нато