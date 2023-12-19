"Медленное "да". В США раскрыли зловещий план Запада по Украине
Time: США никогда не планировали поставлять мощное оружие для победы Украины
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Западные страны не собирались поставлять Украине необходимое для победы оружие, поскольку они заинтересованы в стабильности России, пишет эксперт Эллиот Акерман в статье для американского журнала Time.
"Решительную поддержку, вероятно, вовсе не собирались оказывать. Наши (США. —Прим. ред.) национальные интересы недостаточно близко пересекаются с украинскими", — признался он.
Акерман подчеркнул, что стабильная обстановка в России необходима для США, поэтому Белый дом в отношении Украины руководствуется политикой "медленного одобрения": предоставляет Украине достаточное количество оружия, чтобы продолжать военные действия, но недостаточное для победы.
"Это стратегия медленного "да" от США и НАТО", — резюмировал эксперт.
Накануне координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил на брифинге, что США в конце декабря объявят о новом пакете военной помощи Украине, который станет последним из-за исчерпания ресурсов. По словам американского чиновника, без решения конгресса о выделении дополнительных средств у Соединенных Штатов больше не будет доступных ресурсов на поддержку киевского режима.