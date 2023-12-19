https://ria.ru/20231219/perevozki-1916717628.html

Перевозки "Орланами" в Ивановской области выросли в 2,3 раза

Перевозки "Орланами" в Ивановской области выросли в 2,3 раза - РИА Новости, 19.12.2023

Перевозки "Орланами" в Ивановской области выросли в 2,3 раза

Пассажирские перевозки по новой пригородной маршрутной сети рельсовыми автобусами "Орлан" в Ивановской области выросли в 2,3 раза (с 475,3 тысячи пассажиров в... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:50

2023-12-19T14:50

2023-12-19T14:50

ивановская область

ивановская область

приволжск

иваново

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Пассажирские перевозки по новой пригородной маршрутной сети рельсовыми автобусами "Орлан" в Ивановской области выросли в 2,3 раза (с 475,3 тысячи пассажиров в 2020 году до более одного миллиона пассажиров в 2022 году и 1,1 миллиона человек – в 2023 году), сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Первые "Орланы" появились в Ивановской области в 2020 году. Поезда начали курсировать из Иванова в Кинешму. Затем проект был растиражирован на весь регион. С начала запуска "Орланов" перевезено 2,76 миллиона пассажиров. Поезда заменили старые изношенные составы, которые ходили редко и по неудобному расписанию. Новую маршрутную сеть пригородного сообщения запустили в рамках развития транспортной системы в мае 2021 года. Она связала между собой города региона и соседние области. Полностью заменили старые поезда на современные комфортабельные рельсовые автобусы "Орлан". Составили удобное, ритмичное расписание, что позволило жителям в удобное время добираться до областного центра на работу и обратно в утренние, вечерние часы и в течение дня. А осенью текущего года по сети было запущено новое направление из Иванова до Приволжска и Волгореченска. Для запуска нового направления "Орланов" вместе с РЖД в Приволжске построили новую платформу и привокзальную площадь, где создали комфортную посадочную инфраструктуру для жителей области и туристов, предусмотрели парковки для легковых автомобилей, туристических автобусов, общественного транспорта и такси. Кроме того, там обустроен тротуар, который соединил платформу и физкультурно-оздоровительный комплекс, находящийся по соседству. В Ивановской области развивается и междугороднее сообщение. Масштабное развитие транспортной системы региона здесь началось в 2018 году. Уже пять лет Иваново с Москвой соединяют современные электропоезда "Ласточка". За первые 11 месяцев текущего года электропоезда "Ласточка", соединяющие Москву и Иваново, перевезли 870,7 тысячи пассажиров, рост составил 6,6%, А всего с 2018 года они перевезли более 4,6 миллиона пассажиров. В июле 2023 года был открыт новый маршрут скоростного поезда "Ласточка" до Нижнего Новгорода, который за пять месяцев перевез более 46 тысяч пассажиров.

https://ria.ru/20231219/russpass-1916686162.html

https://ria.ru/20231215/dvizhenie-1916082406.html

ивановская область

приволжск

иваново

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ивановская область, приволжск, иваново