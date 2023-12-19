https://ria.ru/20231219/opk-1916701808.html
Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза
Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза - РИА Новости, 19.12.2023
Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза
Предприятия ОПК в 4 раза нарастили свои мощности, с февраля 2022 года увеличен выпуск танков в 5,6 раза, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:57
2023-12-19T13:57
2023-12-19T14:04
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предприятия ОПК в 4 раза нарастили свои мощности, с февраля 2022 года увеличен выпуск танков в 5,6 раза, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."В целях обеспечения потребностей Вооруженных сил предприятия оборонно-промышленного комплекса в четыре раза нарастили свои мощности и перешли на круглосуточный режим работы. C февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции, увеличен выпуск танков в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, бронетранспортеров в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз", - сказал он.Шойгу подчеркнул, что сегодня войска в зоне СВО "обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач".
https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916620416.html
россия
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза
Шойгу: российская "оборонка" с начала СВО нарастила мощности в четыре раза
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предприятия ОПК в 4 раза нарастили свои мощности, с февраля 2022 года увеличен выпуск танков в 5,6 раза, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"В целях обеспечения потребностей Вооруженных сил предприятия оборонно-промышленного комплекса в четыре раза нарастили свои мощности и перешли на круглосуточный режим работы. C февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции, увеличен выпуск танков в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, бронетранспортеров в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз", - сказал он.
Шойгу
подчеркнул, что сегодня войска в зоне СВО "обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач".
Источник рассказал о применении модернизированных "Панцирей-СМ" в зоне СВО