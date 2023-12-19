https://ria.ru/20231219/opk-1916701808.html

Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза

Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза - РИА Новости, 19.12.2023

Предприятия ОПК с начала СВО нарастили мощности в четыре раза

Предприятия ОПК в 4 раза нарастили свои мощности, с февраля 2022 года увеличен выпуск танков в 5,6 раза, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:57

2023-12-19T13:57

2023-12-19T14:04

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Предприятия ОПК в 4 раза нарастили свои мощности, с февраля 2022 года увеличен выпуск танков в 5,6 раза, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."В целях обеспечения потребностей Вооруженных сил предприятия оборонно-промышленного комплекса в четыре раза нарастили свои мощности и перешли на круглосуточный режим работы. C февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции, увеличен выпуск танков в 5,6 раза, БМП в 3,6 раза, бронетранспортеров в 3,5 раза, беспилотных летательных аппаратов в 16,8 раза, артиллерийских боеприпасов в 17,5 раз", - сказал он.Шойгу подчеркнул, что сегодня войска в зоне СВО "обеспечены боеприпасами в объеме выполняемых ими задач".

https://ria.ru/20231219/spetsoperatsiya-1916620416.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу