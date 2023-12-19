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ОЭЗ "Новгородская" расширят на 402 гектара
ОЭЗ "Новгородская" расширят на 402 гектара - РИА Новости, 19.12.2023
ОЭЗ "Новгородская" расширят на 402 гектара
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона подготовить заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская". РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:10
2023-12-19T15:10
2023-12-19T15:31
новгородская область
андрей никитин (политик)
владимир путин
михаил мишустин
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона подготовить заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская". Во вторник в областной филармонии Никитин выступил с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что ОЭЗ "Новгородская" была создана благодаря решению президента Владимира Путина, её площадь составляет 185 гектаров. В ближайшие дни будет закончено строительство производственного корпуса. Сейчас уже все помещения заняты. "На сегодняшний день есть семь резидентов, а к концу следующего года этот статус получат еще пять компаний. Нам потребуются дополнительные площади. Поэтому поручаю экономическому блоку правительства подготовить заявку на расширение особой экономической зоны еще на 402 гектара", - сказал Никитин. Как ранее сообщала пресс-служба правительства, среди резидентов ОЭЗ - производители домокомплектов и комплектных распределительных устройств, трансформаторных (распределительных) подстанций, полиэтиленовых труб, промышленного электротехнического оборудования, автофильтров, полимерных систем для прокладки и защиты кабельных линий, суперконцентратов на основе полимеров. По словам губернатора, в 2024 году на территории ОЭЗ начнется строительство завода по производству умной электроники. Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин, россия
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
ОЭЗ "Новгородская" расширят на 402 гектара
Губернатор поручил расширить ОЭЗ "Новгородская" на 402 гектара
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона подготовить заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская".
Во вторник в областной филармонии Никитин выступил с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что ОЭЗ "Новгородская" была создана благодаря решению президента Владимира Путина
, её площадь составляет 185 гектаров. В ближайшие дни будет закончено строительство производственного корпуса. Сейчас уже все помещения заняты.
"На сегодняшний день есть семь резидентов, а к концу следующего года этот статус получат еще пять компаний. Нам потребуются дополнительные площади. Поэтому поручаю экономическому блоку правительства подготовить заявку на расширение особой экономической зоны еще на 402 гектара", - сказал Никитин.
Как ранее сообщала пресс-служба правительства, среди резидентов ОЭЗ - производители домокомплектов и комплектных распределительных устройств, трансформаторных (распределительных) подстанций, полиэтиленовых труб, промышленного электротехнического оборудования, автофильтров, полимерных систем для прокладки и защиты кабельных линий, суперконцентратов на основе полимеров. По словам губернатора, в 2024 году на территории ОЭЗ начнется строительство завода по производству умной электроники.
Постановление правительства РФ
о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин
подписал в июле 2021 года.
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