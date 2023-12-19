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ОЭЗ "Новгородская" расширят на 402 гектара

ОЭЗ "Новгородская" расширят на 402 гектара - РИА Новости, 19.12.2023

ОЭЗ "Новгородская" расширят на 402 гектара

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона подготовить заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская". РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:10

2023-12-19T15:10

2023-12-19T15:31

новгородская область

андрей никитин (политик)

владимир путин

михаил мишустин

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил правительству региона подготовить заявку на расширение особой экономической зоны (ОЭЗ) "Новгородская". Во вторник в областной филармонии Никитин выступил с ежегодным посланием к жителям. Он напомнил, что ОЭЗ "Новгородская" была создана благодаря решению президента Владимира Путина, её площадь составляет 185 гектаров. В ближайшие дни будет закончено строительство производственного корпуса. Сейчас уже все помещения заняты. "На сегодняшний день есть семь резидентов, а к концу следующего года этот статус получат еще пять компаний. Нам потребуются дополнительные площади. Поэтому поручаю экономическому блоку правительства подготовить заявку на расширение особой экономической зоны еще на 402 гектара", - сказал Никитин. Как ранее сообщала пресс-служба правительства, среди резидентов ОЭЗ - производители домокомплектов и комплектных распределительных устройств, трансформаторных (распределительных) подстанций, полиэтиленовых труб, промышленного электротехнического оборудования, автофильтров, полимерных систем для прокладки и защиты кабельных линий, суперконцентратов на основе полимеров. По словам губернатора, в 2024 году на территории ОЭЗ начнется строительство завода по производству умной электроники. Постановление правительства РФ о создании ОЭЗ "Новгородская" под управлением команды ОЭЗ "Алабуга" председатель кабмина Михаил Мишустин подписал в июле 2021 года.

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Варвара Скокшина

новгородская область, андрей никитин (политик), владимир путин, михаил мишустин, россия