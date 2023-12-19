https://ria.ru/20231219/nato-1916702545.html

Путин заявил о резком росте активности НАТО

Путин заявил о резком росте активности НАТО - РИА Новости, 19.12.2023

Путин заявил о резком росте активности НАТО

Активность блока НАТО резко выросла, к границам РФ переброшены силы США, в том числе авиатехника, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:59

2023-12-19T13:59

2023-12-19T13:59

россия

владимир путин

сша

нато

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Активность блока НАТО резко выросла, к границам РФ переброшены силы США, в том числе авиатехника, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в восточной и центральной Европе", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

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россия, владимир путин, сша, нато