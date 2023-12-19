https://ria.ru/20231219/nato-1916702545.html
Путин заявил о резком росте активности НАТО
Путин заявил о резком росте активности НАТО - РИА Новости, 19.12.2023
Путин заявил о резком росте активности НАТО
Активность блока НАТО резко выросла, к границам РФ переброшены силы США, в том числе авиатехника, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:59
2023-12-19T13:59
2023-12-19T13:59
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Активность блока НАТО резко выросла, к границам РФ переброшены силы США, в том числе авиатехника, сообщил президент РФ Владимир Путин. "За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в восточной и центральной Европе", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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россия, владимир путин, сша, нато
Россия, Владимир Путин, США, НАТО
Путин заявил о резком росте активности НАТО
Путин: активность блока НАТО резко выросла, к границам перебросили силы из США
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Активность блока НАТО резко выросла, к границам РФ переброшены силы США, в том числе авиатехника, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника, увеличилась численность войск альянса в восточной и центральной Европе", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии министерства обороны.
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