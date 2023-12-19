Рейтинг@Mail.ru
В акватории Азовского моря создали военно-морской район - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 19.12.2023 (обновлено: 14:35 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/more-1916699799.html
В акватории Азовского моря создали военно-морской район
В акватории Азовского моря создали военно-морской район - РИА Новости, 19.12.2023
В акватории Азовского моря создали военно-морской район
Военно-морской район создан в акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:52
2023-12-19T14:35
азовское море
россия
безопасность
сергей шойгу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916656997_0:17:3014:1712_1920x0_80_0_0_9bc38b4034121cf01bb23dc87aefe483.jpg
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Военно-морской район создан в акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/sarmat-1916709439.html
азовское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/13/1916656997_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_7b960e8d06cfd4acfd4d93dda0a1e709.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азовское море, россия, безопасность, сергей шойгу
Азовское море, Россия, Безопасность, Сергей Шойгу
В акватории Азовского моря создали военно-морской район

Шойгу сообщил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря

© РИА Новости / Министерство обороны РФПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Военно-морской район создан в акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Демонстрация испытаний ракетного комплекса стратегического назначения Сармат
Шойгу поручил завершить работы по постановке на боевое дежурство "Сармата"
Вчера, 14:23
 
Азовское мореРоссияБезопасностьСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала