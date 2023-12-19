https://ria.ru/20231219/more-1916699799.html
В акватории Азовского моря создали военно-морской район
В акватории Азовского моря создали военно-морской район - РИА Новости, 19.12.2023
В акватории Азовского моря создали военно-морской район
Военно-морской район создан в акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:52
2023-12-19T13:52
2023-12-19T14:35
азовское море
россия
безопасность
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Военно-морской район создан в акватории Азовского моря, ставшего внутренним морем России, сообщил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу."В акватории Азовского моря, ставшим внутренним морем России, создан военно-морской район", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
https://ria.ru/20231219/sarmat-1916709439.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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азовское море, россия, безопасность, сергей шойгу
Азовское море, Россия, Безопасность, Сергей Шойгу
В акватории Азовского моря создали военно-морской район
Шойгу сообщил о создании военно-морского района в акватории Азовского моря