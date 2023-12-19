https://ria.ru/20231219/miny-1916701549.html

На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей

На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей - РИА Новости, 19.12.2023

На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей

Российская армия создала на всем протяжении линии боевого соприкосновения 7 тысяч километров минных полей, глубина минирования составляет до 600 метров, сообщил РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T13:57

2023-12-19T13:57

2023-12-19T14:15

специальная военная операция на украине

сергей шойгу

безопасность

вооруженные силы рф

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская армия создала на всем протяжении линии боевого соприкосновения 7 тысяч километров минных полей, глубина минирования составляет до 600 метров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства."Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны. На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более двух тысяч километров, создано семь тысяч километров минных полей, полтора миллиона противотанковых заграждений "Пирамида", две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники", - сказал Шойгу.Он добавил, что глубина минирования составляет до 600 метров.

https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр