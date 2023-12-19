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На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей - РИА Новости, 19.12.2023
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13:57 19.12.2023 (обновлено: 14:15 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/miny-1916701549.html
На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей
На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей - РИА Новости, 19.12.2023
На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей
Российская армия создала на всем протяжении линии боевого соприкосновения 7 тысяч километров минных полей, глубина минирования составляет до 600 метров, сообщил РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T13:57
2023-12-19T14:15
специальная военная операция на украине
сергей шойгу
безопасность
вооруженные силы рф
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская армия создала на всем протяжении линии боевого соприкосновения 7 тысяч километров минных полей, глубина минирования составляет до 600 метров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства."Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны. На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более двух тысяч километров, создано семь тысяч километров минных полей, полтора миллиона противотанковых заграждений "Пирамида", две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники", - сказал Шойгу.Он добавил, что глубина минирования составляет до 600 метров.
https://ria.ru/20231129/obstanovka-1912188511.html
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сергей шойгу, безопасность, вооруженные силы рф, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Сергей Шойгу, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
На линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей

Шойгу: на всей линии соприкосновения создали семь тысяч километров минных полей

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкМинное поле
Минное поле - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российская армия создала на всем протяжении линии боевого соприкосновения 7 тысяч километров минных полей, глубина минирования составляет до 600 метров, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства.
"Для повышения устойчивости обороны группировок войск по поручению Верховного главнокомандующего решены масштабные задачи по фортификационному оборудованию рубежей обороны. На всем протяжении линии боевого соприкосновения, которая составляет более двух тысяч километров, создано семь тысяч километров минных полей, полтора миллиона противотанковых заграждений "Пирамида", две тысячи километров противотанковых рвов, 12 тысяч сборных железобетонных сооружений, три тысячи взводных опорных пунктов, 45 тысяч блиндажей и более 150 тысяч укрытий для техники", - сказал Шойгу.
Он добавил, что глубина минирования составляет до 600 метров.
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