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СМИ: глыба льда упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 19.12.2023
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14:26 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/led-1916710098.html
СМИ: глыба льда упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге
СМИ: глыба льда упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 19.12.2023
СМИ: глыба льда упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге
Глыба льда рухнула на коляску с двухлетней девочкой в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:26
2023-12-19T14:26
происшествия
санкт-петербург
красногвардейский район
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Глыба льда рухнула на коляску с двухлетней девочкой в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru."По нашим данным, несчастный случай произошёл во вторник утром. Мать с ребёнком шла по Новочеркасскому проспекту (возле ресторана Mama Roma) в Красногвардейском районе Петербурга. Внезапно с крыши свалилась глыба льда", — отметили в материале.По данным портала, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести в ДГМКЦ ВМТ им Раухфуса.Ранее СУСК России по Ярославской области и прокуратура региона сообщили, что трехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания в центре Ярославля.
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санкт-петербург
красногвардейский район
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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Красногвардейский район, Россия
СМИ: глыба льда упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге

78.ru: глыба льда обрушилась на коляску с двухлетним ребенком в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЛед на крыше дома
Лед на крыше дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Лед на крыше дома. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Глыба льда рухнула на коляску с двухлетней девочкой в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru.
"По нашим данным, несчастный случай произошёл во вторник утром. Мать с ребёнком шла по Новочеркасскому проспекту (возле ресторана Mama Roma) в Красногвардейском районе Петербурга. Внезапно с крыши свалилась глыба льда", — отметили в материале.
По данным портала, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести в ДГМКЦ ВМТ им Раухфуса.
Ранее СУСК России по Ярославской области и прокуратура региона сообщили, что трехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания в центре Ярославля.
Сосульки на крыше дома - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
В центре Ярославля снежная глыба упала на трехлетнюю девочку
Вчера, 13:05
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасногвардейский районРоссия
 
 
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