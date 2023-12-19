https://ria.ru/20231219/led-1916710098.html

СМИ: глыба льда упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге

СМИ: глыба льда упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 19.12.2023

СМИ: глыба льда упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге

Глыба льда рухнула на коляску с двухлетней девочкой в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:26

2023-12-19T14:26

2023-12-19T14:26

происшествия

санкт-петербург

красногвардейский район

россия

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Глыба льда рухнула на коляску с двухлетней девочкой в Санкт-Петербурге, сообщает портал 78.ru."По нашим данным, несчастный случай произошёл во вторник утром. Мать с ребёнком шла по Новочеркасскому проспекту (возле ресторана Mama Roma) в Красногвардейском районе Петербурга. Внезапно с крыши свалилась глыба льда", — отметили в материале.По данным портала, ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести в ДГМКЦ ВМТ им Раухфуса.Ранее СУСК России по Ярославской области и прокуратура региона сообщили, что трехлетняя девочка госпитализирована после падения на нее снежной глыбы с крыши административного здания в центре Ярославля.

https://ria.ru/20231219/glyba-1916687283.html

санкт-петербург

красногвардейский район

россия

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происшествия, санкт-петербург, красногвардейский район, россия