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Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году
Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году
В 2024 году в состав ВМФ России планируется принять атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:47
2023-12-19T14:47
2023-12-19T14:47
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сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В 2024 году в состав ВМФ России планируется принять атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей", - назвал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ одну из приоритетных задач на 2024 год.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году
Шойгу: ВМФ РФ получит в 2024 году крейсер "Князь Пожарский" и еще три подлодки