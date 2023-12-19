https://ria.ru/20231219/kreyser-1916717054.html

Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году

Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году

В 2024 году в состав ВМФ России планируется принять атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:47

2023-12-19T14:47

2023-12-19T14:47

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В 2024 году в состав ВМФ России планируется принять атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей", - назвал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ одну из приоритетных задач на 2024 год.

https://ria.ru/20231219/podgotovka-1916716483.html

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безопасность, россия, сергей шойгу