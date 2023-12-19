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Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/kreyser-1916717054.html
Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году
Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году - РИА Новости, 19.12.2023
Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году
В 2024 году в состав ВМФ России планируется принять атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:47
2023-12-19T14:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В 2024 году в состав ВМФ России планируется принять атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей", - назвал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ одну из приоритетных задач на 2024 год.
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу: ВМФ получит крейсер "Князь Пожарский" в 2024 году

Шойгу: ВМФ РФ получит в 2024 году крейсер "Князь Пожарский" и еще три подлодки

© Минобороны России Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Минобороны России
Министр обороны России Сергей Шойгу . Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. В 2024 году в состав ВМФ России планируется принять атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«
"Принять в состав флота атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Пожарский", а также три подводные лодки и 11 надводных кораблей", - назвал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ одну из приоритетных задач на 2024 год.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Шойгу: в 2024 году проведется боевая подготовку из-за угроз расширения НАТО
Вчера, 14:44
 
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