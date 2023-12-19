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В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/konstruktory-1916726095.html
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу
Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:14
2023-12-19T15:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной войны, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Под задачи войск нашими ведущими конструкторами в течение нескольких месяцев создаются новейшие комплексы и средства поражения. Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу

Шойгу: в России разрабатывают новое оружие за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной войны, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Под задачи войск нашими ведущими конструкторами в течение нескольких месяцев создаются новейшие комплексы и средства поражения. Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны", - сказал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей ШойгуРоссияБезопасность
 
 
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