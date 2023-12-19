https://ria.ru/20231219/konstruktory-1916726095.html

В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу

В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023

В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу

Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T15:14

2023-12-19T15:14

2023-12-19T15:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сергей шойгу

россия

безопасность

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной войны, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Под задачи войск нашими ведущими конструкторами в течение нескольких месяцев создаются новейшие комплексы и средства поражения. Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, безопасность