https://ria.ru/20231219/konstruktory-1916726095.html
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу - РИА Новости, 19.12.2023
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу
Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:14
2023-12-19T15:14
2023-12-19T15:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
безопасность
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной войны, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "Под задачи войск нашими ведущими конструкторами в течение нескольких месяцев создаются новейшие комплексы и средства поражения. Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/tekhnika-1916708350.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
В России разрабатывают новое оружие за четыре-семь месяцев, заявил Шойгу
Шойгу: в России разрабатывают новое оружие за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские конструкторы создают новые вооружения для ВС РФ за 4-7 месяцев вместо 5-8 лет в обычных условиях, этого не было со времен Великой Отечественной войны, заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"Под задачи войск нашими ведущими конструкторами в течение нескольких месяцев создаются новейшие комплексы и средства поражения. Вооружение, которое разрабатывалось и испытывалось в обычных условиях 5-8 лет, сегодня доводится до постановки на серийное производство в течение 4-7 месяцев. Такого не было со времен Великой Отечественной войны", - сказал он.
Российская техника показала превосходство над натовской, заявил Шойгу