https://ria.ru/20231219/kitay-1916620249.html

Посол Китая рассказал о планах активизировать контакты с Россией

Посол Китая рассказал о планах активизировать контакты с Россией - РИА Новости, 19.12.2023

Посол Китая рассказал о планах активизировать контакты с Россией

Россия и Китай в 2024 году намерены заметно активизировать контакты на всех уровнях, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T03:33

2023-12-19T03:33

2023-12-19T03:33

китай

россия

чжан ханьхуэй

си цзиньпин

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Россия и Китай в 2024 году намерены заметно активизировать контакты на всех уровнях, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. "2024 год будет очень ярким и насыщенным для китайско-российских отношений", - заявил Чжан Ханьхуэй по итогам года и в преддверии 28-й регулярной встречи глав правительств России и Китая. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин в марте уходящего 2023 года совершил государственный визит в Россию, "Россия снова стала первой страной, которую он посетил после переизбрания на пост председателя КНР". В октябре президент РФ Владимир Путин в третий раз принял участие в форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Китае. "В нынешней непростой и быстро меняющейся обстановке лидеры двух стран дважды встретились, осуществили всестороннее планирование и обозначили стратегические ориентиры и, таким образом, вывели китайско-российские отношения на качественно новый уровень в постпандемийскую эпоху", - заявил дипломат. По его словам, "благодаря личному вниманию и содействию наших глав государств и в результате последовательного углубления многопланового сотрудничества в будущем году ожидается заметное учащение китайско-российских контактов на всех уровнях". Можно предположить, указал он, "что главы двух государств будут поддерживать тесный диалог в различных форматах". Посол также сообщил, что встреча глав правительств двух стран, согласно установленному порядку, в будущем году пройдет в России. Министры иностранных дел, руководители законодательных органов, председатели профильных комиссий по сотрудничеству, представители различных министерств и ведомств также будут укреплять контакты или обмен визитами, заявил он. "Все это непременно придаст мощный импульс дальнейшему расширению и углублению практического взаимодействия между Китаем и Россией", - указал дипломат.

https://ria.ru/20231215/neft-1916059463.html

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китай, россия, чжан ханьхуэй, си цзиньпин, владимир путин, в мире