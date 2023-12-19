https://ria.ru/20231219/isklyucheniya-1916639911.html

В правительстве одобрили несколько исключений из курсовых экспортных пошлин

В правительстве одобрили несколько исключений из курсовых экспортных пошлин - РИА Новости, 19.12.2023

В правительстве одобрили несколько исключений из курсовых экспортных пошлин

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложения об исключении ряда товаров из-под действия гибких "курсовых" экспортных... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T09:35

2023-12-19T09:35

2023-12-19T09:35

экономика

россия

андрей белоусов

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

правительство рф

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложения об исключении ряда товаров из-под действия гибких "курсовых" экспортных пошлин, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Так, пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары, говорится в сообщении. Планируется, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года. "Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложения Минэкономразвития России, Минпромторга России и Минсельхоза России об исключении из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров", - сказано в сообщении. Соответствующее постановление правительства России будет подготовлено Минэкономразвития. Отмечается, что предложения были сформированы на основе консультаций с бизнесом и направлены на поддержание привлекательности экспортных поставок и сохранение приемлемого уровня рентабельности компаний. Помимо этого, одобрено введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024 года 130 тысяч тонн томатов. Мера направлена на исключение риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20231213/yaytsa-1915471996.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф