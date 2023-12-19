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В правительстве одобрили несколько исключений из курсовых экспортных пошлин - РИА Новости, 19.12.2023
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09:35 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/isklyucheniya-1916639911.html
В правительстве одобрили несколько исключений из курсовых экспортных пошлин
В правительстве одобрили несколько исключений из курсовых экспортных пошлин - РИА Новости, 19.12.2023
В правительстве одобрили несколько исключений из курсовых экспортных пошлин
Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложения об исключении ряда товаров из-под действия гибких "курсовых" экспортных... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T09:35
2023-12-19T09:35
экономика
россия
андрей белоусов
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
правительство рф
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложения об исключении ряда товаров из-под действия гибких "курсовых" экспортных пошлин, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Так, пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары, говорится в сообщении. Планируется, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года. "Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложения Минэкономразвития России, Минпромторга России и Минсельхоза России об исключении из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров", - сказано в сообщении. Соответствующее постановление правительства России будет подготовлено Минэкономразвития. Отмечается, что предложения были сформированы на основе консультаций с бизнесом и направлены на поддержание привлекательности экспортных поставок и сохранение приемлемого уровня рентабельности компаний. Помимо этого, одобрено введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024 года 130 тысяч тонн томатов. Мера направлена на исключение риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке.
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экономика, россия, андрей белоусов, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), правительство рф
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Правительство РФ
В правительстве одобрили несколько исключений из курсовых экспортных пошлин

Правительственная подкомиссия одобрила исключения из курсовых экспортных пошлин

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию поддержала предложения об исключении ряда товаров из-под действия гибких "курсовых" экспортных пошлин, сообщил журналистам представитель первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Так, пошлинами не будут облагаться лекарственные средства и фармацевтические субстанции, химическая продукция, бытовые изделия из металлов, инструменты для бурения, прессования и других операций, пастила, зефир, соевый белковый протеин и другие товары, говорится в сообщении. Планируется, что исключения начнут действовать во второй половине января 2024 года.
"Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложения Минэкономразвития России, Минпромторга России и Минсельхоза России об исключении из-под действия так называемых курсовых экспортных пошлин товаров, зависимых от импорта ключевых компонентов, а также отдельных высокотехнологических товаров", - сказано в сообщении.
Соответствующее постановление правительства России будет подготовлено Минэкономразвития.
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Отмечается, что предложения были сформированы на основе консультаций с бизнесом и направлены на поддержание привлекательности экспортных поставок и сохранение приемлемого уровня рентабельности компаний.
Помимо этого, одобрено введение тарифной льготы на импорт в первом полугодии 2024 года 130 тысяч тонн томатов. Мера направлена на исключение риска возникновения недостатка этой продукции на внутреннем рынке.
 
ЭкономикаРоссияАндрей БелоусовМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Правительство РФ
 
 
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