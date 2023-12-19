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Около полутора тысяч деревень подключат к интернету, заявили в Минцифры - РИА Новости, 19.12.2023
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11:31 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/internet-1916663902.html
Около полутора тысяч деревень подключат к интернету, заявили в Минцифры
Около полутора тысяч деревень подключат к интернету, заявили в Минцифры - РИА Новости, 19.12.2023
Около полутора тысяч деревень подключат к интернету, заявили в Минцифры
Около 1,5 тысячи российских деревень и сел подключат к мобильному интернету в 2024 году, Минцифры подвело итоги голосования за малонаселенные пункты, которые в... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T11:31
2023-12-19T11:31
общество
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Около 1,5 тысячи российских деревень и сел подключат к мобильному интернету в 2024 году, Минцифры подвело итоги голосования за малонаселенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к интернету, следует из сообщения ведомства. "Минцифры подвело итоги голосования за малонаселенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. В нем приняло участие более 800 тысяч человек: свыше 525 тысяч проголосовали через "Госуслуги" и около 311 тысяч - по почте. Голосование проводилось с 17 июля по 10 сентября 2023 года. Всего в следующем году к интернету подключат 1481 деревню и село", - говорится в сообщении. Там добавляется, что активнее всех в голосовании участвовали жители Башкирии, Пермского края, Ярославской и Вологодской областей. Больше всего голосов набрали деревни Песье (Вологодская область), Харагун (Иркутская область) и Емишево (Ярославская область), хутор Аргатов (Краснодарский край) и село Тимины (Челябинская область). Для того чтобы узнать, попал ли населенный пункт в список тех, кого подключат к мобильному интернету, нужно зайти на страницу голосования на "Госуслугах", написать название населенного пункта в поисковом поле и узнать его статус. "В голосовании участвовали совершеннолетние граждане России. Проголосовать можно было по почте или через портал госуслуг только за населенный пункт из региона по прописке. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвовали", - уточнили в Минцифры.
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общество, россия, пермский край, вологодская область
Общество, Россия, Пермский край, Вологодская область
Около полутора тысяч деревень подключат к интернету, заявили в Минцифры

Минцифры: около 1,5 тыс деревень и сел подключат к мобильному интернету в 2024 г

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСетевое оборудование в серверной
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Около 1,5 тысячи российских деревень и сел подключат к мобильному интернету в 2024 году, Минцифры подвело итоги голосования за малонаселенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к интернету, следует из сообщения ведомства.
"Минцифры подвело итоги голосования за малонаселенные пункты, которые в приоритетном порядке подключат к мобильному интернету в 2024 году. В нем приняло участие более 800 тысяч человек: свыше 525 тысяч проголосовали через "Госуслуги" и около 311 тысяч - по почте. Голосование проводилось с 17 июля по 10 сентября 2023 года. Всего в следующем году к интернету подключат 1481 деревню и село", - говорится в сообщении.
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Там добавляется, что активнее всех в голосовании участвовали жители Башкирии, Пермского края, Ярославской и Вологодской областей. Больше всего голосов набрали деревни Песье (Вологодская область), Харагун (Иркутская область) и Емишево (Ярославская область), хутор Аргатов (Краснодарский край) и село Тимины (Челябинская область).
Для того чтобы узнать, попал ли населенный пункт в список тех, кого подключат к мобильному интернету, нужно зайти на страницу голосования на "Госуслугах", написать название населенного пункта в поисковом поле и узнать его статус.
"В голосовании участвовали совершеннолетние граждане России. Проголосовать можно было по почте или через портал госуслуг только за населенный пункт из региона по прописке. Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвовали", - уточнили в Минцифры.
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