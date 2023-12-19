https://ria.ru/20231219/geroy-1916703925.html
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2023
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих
Званиями Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:05
2023-12-19T14:05
2023-12-19T14:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Званиями Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."320 тысяч человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации", - сказал он.
https://ria.ru/20231219/abutalimov-1916670024.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих
Шойгу: за время спецоперации 272 военнослужащих удостоили звания Героя России