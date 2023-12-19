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За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 19.12.2023 (обновлено: 14:08 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/geroy-1916703925.html
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2023
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих
Званиями Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:05
2023-12-19T14:08
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Званиями Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."320 тысяч человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации", - сказал он.
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россия, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих

Шойгу: за время спецоперации 272 военнослужащих удостоили звания Героя России

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВысшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда"
Высшие государственные награды РФ, медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Высшие государственные награды РФ, медали "Золотая Звезда". Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Званиями Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"320 тысяч человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации", - сказал он.
Темирлан Абуталимов - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Офицера из Дагестана удостоили звания Героя России
Вчера, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСергей ШойгуВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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