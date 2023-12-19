https://ria.ru/20231219/geroy-1916703925.html

За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих

За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих - РИА Новости, 19.12.2023

За время спецоперации Героями России стали 272 военнослужащих

Званиями Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:05

2023-12-19T14:05

2023-12-19T14:08

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

сергей шойгу

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Званиями Героя России за время спецоперации на Украине удостоены 272 российских военнослужащих, заявил заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу."320 тысяч человек получили государственные награды. 272 удостоены звания Героя Российской Федерации", - сказал он.

https://ria.ru/20231219/abutalimov-1916670024.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр