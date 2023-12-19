https://ria.ru/20231219/forum-1916626215.html

В Барнауле проходит этнокультурный форум "Алтай - территория традиций"

В Барнауле проходит этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" - РИА Новости, 19.12.2023

В Барнауле проходит этнокультурный форум "Алтай - территория традиций"

Краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" проходит в Барнауле, его частью стали дефиле народных костюмов и выставка новогодних игрушек,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T06:13

2023-12-19T06:13

2023-12-19T06:13

алтайский край

алтайский край

барнаул

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БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" проходит в Барнауле, его частью стали дефиле народных костюмов и выставка новогодних игрушек, сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края. "Краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" открылся в Барнауле. В этнофоруме принимают участие специалисты, руководители Центров традиционной народной культуры Алтайского края, домов культуры, фольклорных коллективов со всего Алтайского края. Ключевая тема форума - "Традиционная культура народов, проживающих на территории Алтайского края: обряды и традиции новогоднего цикла", - говорится в сообщении. Торжественное открытие этнофорума состоялось в концертном зале "Сибирь". Для гостей была подготовлена выставка праздничных атрибутов Нового года народов, проживающих на территории Алтайского края. "Особенно зрелищным стало дефиле народных костюмов. Зрителей познакомили с особенностями традиционной одежды телеутов, мордвы, казахов, кумандинцев, старообрядцев и других. Такую уникальную коллекцию одежды народов Алтая создала на средства губернаторского гранта Алтайская краевая общественная организация "Российский фольклорный союз". Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на открытии форума отметила, что деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры является одной из важнейших составных частей каждодневной работы специалистов отрасли культуры. "Потому что сохранять и развивать свое родное, передавать нашим детям, не забывать традиции - это наш долг. Я всех вас благодарю за работу. Очередной непростой, но очень насыщенный год завершается, а лучшие из лучших по его итогам получают заслуженные награды", – отметила Безрукова. В рамках церемонии открытия форума министр вручила награды по итогам конкурсов "Лучший муниципалитет в сфере культуры", "Народный мастер Алтайского края" и марафона культурных событий "Культпоход". "Так, лучшим муниципалитетом по работе в сфере культуры по итогам 2023 года в категории "городской округ" признан город Новоалтайск. Среди муниципальных районов награды получили - Завьяловский, Петропавловский и Ребрихинский районы. Звание "Народный мастер Алтайского края" присвоено: мастеру по художественной росписи ткани и дерева Юлии Заречновой (Бийск), мастеру по бисероплетению Светлане Искриной (Чарышский район), мастеру-гончару Юрию Семенову (Волчихинский район)", - отмечают в минкульте. Победителями марафона культурных событий среди муниципальных образований признаны Романовский, Заринский и Алтайский районы. Также в рамках этнофорума на площадке Алтайского государственного Дома народного творчества открылась выставка "Алтай новогодний" Алтайской краевой организации народных ремесленников "Город мастеров". На выставке представлено более двухсот экспонатов декоративно-прикладного творчества. Среди экспонатов — уникальные изделия новогодней тематики: инсталляция – елка "С игрушками всю жизнь", стеклянные шары, снежинки из рогоза, рождественские ангелы, матрешки с зимним орнаментом. Во вторник в программе этнофорума мастер-классы от государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай", продолжится работа выставки народных мастеров региона.

https://ria.ru/20231215/podarok-1916006251.html

https://ria.ru/20231211/grechikha-1915019591.html

https://ria.ru/20231119/bezrabotitsa-1910404962.html

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алтайский край, барнаул, новоалтайск, общество