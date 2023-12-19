Рейтинг@Mail.ru
В Барнауле проходит этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" - РИА Новости, 19.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
 
06:13 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/forum-1916626215.html
В Барнауле проходит этнокультурный форум "Алтай - территория традиций"
В Барнауле проходит этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" - РИА Новости, 19.12.2023
В Барнауле проходит этнокультурный форум "Алтай - территория традиций"
Краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" проходит в Барнауле, его частью стали дефиле народных костюмов и выставка новогодних игрушек,... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T06:13
2023-12-19T06:13
алтайский край
алтайский край
барнаул
новоалтайск
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151682/38/1516823872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b03c2463a31bcfc45b8141c094b7028.jpg
БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" проходит в Барнауле, его частью стали дефиле народных костюмов и выставка новогодних игрушек, сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края. "Краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" открылся в Барнауле. В этнофоруме принимают участие специалисты, руководители Центров традиционной народной культуры Алтайского края, домов культуры, фольклорных коллективов со всего Алтайского края. Ключевая тема форума - "Традиционная культура народов, проживающих на территории Алтайского края: обряды и традиции новогоднего цикла", - говорится в сообщении. Торжественное открытие этнофорума состоялось в концертном зале "Сибирь". Для гостей была подготовлена выставка праздничных атрибутов Нового года народов, проживающих на территории Алтайского края. "Особенно зрелищным стало дефиле народных костюмов. Зрителей познакомили с особенностями традиционной одежды телеутов, мордвы, казахов, кумандинцев, старообрядцев и других. Такую уникальную коллекцию одежды народов Алтая создала на средства губернаторского гранта Алтайская краевая общественная организация "Российский фольклорный союз". Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на открытии форума отметила, что деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры является одной из важнейших составных частей каждодневной работы специалистов отрасли культуры. "Потому что сохранять и развивать свое родное, передавать нашим детям, не забывать традиции - это наш долг. Я всех вас благодарю за работу. Очередной непростой, но очень насыщенный год завершается, а лучшие из лучших по его итогам получают заслуженные награды", – отметила Безрукова. В рамках церемонии открытия форума министр вручила награды по итогам конкурсов "Лучший муниципалитет в сфере культуры", "Народный мастер Алтайского края" и марафона культурных событий "Культпоход". "Так, лучшим муниципалитетом по работе в сфере культуры по итогам 2023 года в категории "городской округ" признан город Новоалтайск. Среди муниципальных районов награды получили - Завьяловский, Петропавловский и Ребрихинский районы. Звание "Народный мастер Алтайского края" присвоено: мастеру по художественной росписи ткани и дерева Юлии Заречновой (Бийск), мастеру по бисероплетению Светлане Искриной (Чарышский район), мастеру-гончару Юрию Семенову (Волчихинский район)", - отмечают в минкульте. Победителями марафона культурных событий среди муниципальных образований признаны Романовский, Заринский и Алтайский районы. Также в рамках этнофорума на площадке Алтайского государственного Дома народного творчества открылась выставка "Алтай новогодний" Алтайской краевой организации народных ремесленников "Город мастеров". На выставке представлено более двухсот экспонатов декоративно-прикладного творчества. Среди экспонатов — уникальные изделия новогодней тематики: инсталляция – елка "С игрушками всю жизнь", стеклянные шары, снежинки из рогоза, рождественские ангелы, матрешки с зимним орнаментом. Во вторник в программе этнофорума мастер-классы от государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай", продолжится работа выставки народных мастеров региона.
https://ria.ru/20231215/podarok-1916006251.html
https://ria.ru/20231211/grechikha-1915019591.html
https://ria.ru/20231119/bezrabotitsa-1910404962.html
алтайский край
барнаул
новоалтайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151682/38/1516823872_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_272b865c581fefbf22b0d6499b62913d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алтайский край, барнаул, новоалтайск, общество
Алтайский край, Алтайский край, Барнаул, Новоалтайск, Общество
В Барнауле проходит этнокультурный форум "Алтай - территория традиций"

В Барнауле проходит краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлтайский край
Алтайский край - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Алтайский край. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 19 дек - РИА Новости. Краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" проходит в Барнауле, его частью стали дефиле народных костюмов и выставка новогодних игрушек, сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.
«
"Краевой этнокультурный форум "Алтай - территория традиций" открылся в Барнауле. В этнофоруме принимают участие специалисты, руководители Центров традиционной народной культуры Алтайского края, домов культуры, фольклорных коллективов со всего Алтайского края. Ключевая тема форума - "Традиционная культура народов, проживающих на территории Алтайского края: обряды и традиции новогоднего цикла", - говорится в сообщении.
Торжественное открытие этнофорума состоялось в концертном зале "Сибирь". Для гостей была подготовлена выставка праздничных атрибутов Нового года народов, проживающих на территории Алтайского края.
"Особенно зрелищным стало дефиле народных костюмов. Зрителей познакомили с особенностями традиционной одежды телеутов, мордвы, казахов, кумандинцев, старообрядцев и других. Такую уникальную коллекцию одежды народов Алтая создала на средства губернаторского гранта Алтайская краевая общественная организация "Российский фольклорный союз". Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на открытии форума отметила, что деятельность по сохранению и развитию традиционной народной культуры является одной из важнейших составных частей каждодневной работы специалистов отрасли культуры.
Новогодний подарок - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Почти 127 тысяч детей получат подарки за счет бюджета Алтайского края
15 декабря, 13:26
"Потому что сохранять и развивать свое родное, передавать нашим детям, не забывать традиции - это наш долг. Я всех вас благодарю за работу. Очередной непростой, но очень насыщенный год завершается, а лучшие из лучших по его итогам получают заслуженные награды", – отметила Безрукова.
В рамках церемонии открытия форума министр вручила награды по итогам конкурсов "Лучший муниципалитет в сфере культуры", "Народный мастер Алтайского края" и марафона культурных событий "Культпоход".
"Так, лучшим муниципалитетом по работе в сфере культуры по итогам 2023 года в категории "городской округ" признан город Новоалтайск. Среди муниципальных районов награды получили - Завьяловский, Петропавловский и Ребрихинский районы. Звание "Народный мастер Алтайского края" присвоено: мастеру по художественной росписи ткани и дерева Юлии Заречновой (Бийск), мастеру по бисероплетению Светлане Искриной (Чарышский район), мастеру-гончару Юрию Семенову (Волчихинский район)", - отмечают в минкульте.
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства Владимира Филипповича Чернышова вблизи села Шалап в Целинном районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Алтайский край поставил рекорд по сбору гречихи
11 декабря, 11:03
Победителями марафона культурных событий среди муниципальных образований признаны Романовский, Заринский и Алтайский районы.
Также в рамках этнофорума на площадке Алтайского государственного Дома народного творчества открылась выставка "Алтай новогодний" Алтайской краевой организации народных ремесленников "Город мастеров". На выставке представлено более двухсот экспонатов декоративно-прикладного творчества. Среди экспонатов — уникальные изделия новогодней тематики: инсталляция – елка "С игрушками всю жизнь", стеклянные шары, снежинки из рогоза, рождественские ангелы, матрешки с зимним орнаментом.
Во вторник в программе этнофорума мастер-классы от государственного молодежного ансамбля песни и танца "Алтай", продолжится работа выставки народных мастеров региона.
Презентация туристического потенциала Алтайского края
Уровень безработицы Алтайского края достиг исторического минимума
19 ноября, 15:14
 
Алтайский крайАлтайский крайБарнаулНовоалтайскОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала