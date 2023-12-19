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Видят ли ИИ-ассистенты галлюцинации? Кто и как обучает генеративные модели

Видят ли ИИ-ассистенты галлюцинации? Кто и как обучает генеративные модели - РИА Новости, 19.12.2023

Видят ли ИИ-ассистенты галлюцинации? Кто и как обучает генеративные модели

Чат-боты сегодня способны понимать контекст и стиль диалога, определять юмор и иронию, игнорировать опасные вопросы и оставаться в рамках этики. Но действительно ли нейросеть "понимает" запросы пользователя? Кто и как обучает генеративные ИИ, способные создавать изображения и тексты, и от каких галлюцинаций страдает искусственный интеллект.

2023-12-19T12:00

2023-12-19T12:00

2023-12-19T17:45

мы все умрём. но это не точно

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Видят ли ИИ-ассистенты галлюцинации? Кто и как обучает генеративные модели Чат-боты сегодня способны понимать контекст и стиль диалога, определять юмор и иронию, игнорировать опасные вопросы и оставаться в рамках этики. Но действительно ли нейросеть "понимает" запросы пользователя? Кто и как обучает генеративные ИИ, способные создавать изображения и тексты, и от каких галлюцинаций страдает искусственный интеллект. audio/mpeg

Видят ли ИИ-ассистенты галлюцинации? Кто и как обучает генеративные модели Чат-боты сегодня способны понимать контекст и стиль диалога, определять юмор и иронию, игнорировать опасные вопросы и оставаться в рамках этики. Но действительно ли нейросеть "понимает" запросы пользователя? Кто и как обучает генеративные ИИ, способные создавать изображения и тексты, и от каких галлюцинаций страдает искусственный интеллект. audio/mpeg

О том, как по запросу "включить экспертность" ИИ, рассказал Кандидат технических наук, руководитель научной группы Fusion Brain Института искусственного интеллекта AIRI Андрей Кузнецов.Эпизод подготовлен совместно с Институтом искусственного интеллекта AIRI (Telegram/ВК/YouTube).О том, как нейросети по нужным свойствам предлагают новые молекулы, и какие ошибки они совершают, мы рассказывали в эпизоде "Молекула счастья: как научить нейросети предсказывать новые материалы".Партнер эпизода – ПАО Сбербанк.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxGoogle PodcastsВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовили: Артём БуфтякЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти, Олег ЧижовСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ruРеклама.ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195, адрес: 117312, Россия, г. Москва, ул.Вавилова, д. 19erid: 2VtzqviBxou

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