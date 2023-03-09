https://ria.ru/20230309/neyroset-1856708682.html

"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы

"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы - РИА Новости, 09.03.2023

"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы

Поиск новых материалов классическими методами — трудоемкая задача. Нейросети могут решить ее намного быстрее. Как создать математическую модель, способную предсказать свойства нового материала, и наоборот — научить по нужным свойствам предлагать молекулу. Какие ошибки совершает ИИ, и почему хорошая нейросеть не всегда предлагает "хорошую" молекулу?

2023-03-09T12:00

2023-03-09T12:00

2023-03-09T12:00

мы все умрём. но это не точно

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искусственный интеллект

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"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы Поиск новых материалов классическими методами — трудоемкая задача. Нейросети могут решить ее намного быстрее. Как создать математическую модель, способную предсказать свойства нового материала, и наоборот — научить по нужным свойствам предлагать молекулу. Какие ошибки совершает ИИ, и почему хорошая нейросеть не всегда предлагает "хорошую" молекулу? audio/mpeg

"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы Поиск новых материалов классическими методами — трудоемкая задача. Нейросети могут решить ее намного быстрее. Как создать математическую модель, способную предсказать свойства нового материала, и наоборот — научить по нужным свойствам предлагать молекулу. Какие ошибки совершает ИИ, и почему хорошая нейросеть не всегда предлагает "хорошую" молекулу? audio/mpeg

О перспективах использования ИИ для понимания физики молекул и ошибках, которые совершают даже такие гиганты, как DeepMind Google, рассказали руководитель научной группы "Глубокое обучение в науках о жизни" Института AIRI Артур Кадурин и старший научный сотрудник Центра технологий материалов Сколтеха Петр Жиляев.Что изучает квантовая химия, и зачем предсказывать движение электронов? Об этом мы рассказывали в эпизоде "Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы?".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Артур Кадурин, Петр ЖиляевЭпизод подготовили: Артем Буфтяк, Артур АрушанянМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, технологии, сколковский институт науки и технологий, наука, наука и инновации, нейросети , искусственный интеллект, химия, google, аудио