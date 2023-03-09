https://ria.ru/20230309/neyroset-1856708682.html
"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы
"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы - РИА Новости, 09.03.2023
"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы
Поиск новых материалов классическими методами — трудоемкая задача. Нейросети могут решить ее намного быстрее. Как создать математическую модель, способную предсказать свойства нового материала, и наоборот — научить по нужным свойствам предлагать молекулу. Какие ошибки совершает ИИ, и почему хорошая нейросеть не всегда предлагает "хорошую" молекулу?
2023-03-09T12:00
2023-03-09T12:00
2023-03-09T12:00
мы все умрём. но это не точно
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"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы
Поиск новых материалов классическими методами — трудоемкая задача. Нейросети могут решить ее намного быстрее. Как создать математическую модель, способную предсказать свойства нового материала, и наоборот — научить по нужным свойствам предлагать молекулу. Какие ошибки совершает ИИ, и почему хорошая нейросеть не всегда предлагает "хорошую" молекулу?
audio/mpeg
"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы
Поиск новых материалов классическими методами — трудоемкая задача. Нейросети могут решить ее намного быстрее. Как создать математическую модель, способную предсказать свойства нового материала, и наоборот — научить по нужным свойствам предлагать молекулу. Какие ошибки совершает ИИ, и почему хорошая нейросеть не всегда предлагает "хорошую" молекулу?
audio/mpeg
О перспективах использования ИИ для понимания физики молекул и ошибках, которые совершают даже такие гиганты, как DeepMind Google, рассказали руководитель научной группы "Глубокое обучение в науках о жизни" Института AIRI Артур Кадурин и старший научный сотрудник Центра технологий материалов Сколтеха Петр Жиляев.Что изучает квантовая химия, и зачем предсказывать движение электронов? Об этом мы рассказывали в эпизоде "Уравнение Шредингера и нейросети: как ищут новые молекулы?".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Castbox, SoundStream и Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты.__________Эксперты эпизода: Артур Кадурин, Петр ЖиляевЭпизод подготовили: Артем Буфтяк, Артур АрушанянМонтаж: Виктор ФлиерСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Мы все умрём. Но это не точно, Подкаст, Технологии, Сколковский институт науки и технологий, Наука, Наука и инновации, нейросети , Искусственный интеллект, Химия, Google
"Молекула счастья": как научить нейросети предсказывать новые материалы
Поиск новых материалов классическими методами — трудоемкая задача. Нейросети могут решить ее намного быстрее. Как создать математическую модель, способную предсказать свойства нового материала, и наоборот — научить по нужным свойствам предлагать молекулу. Какие ошибки совершает ИИ, и почему хорошая нейросеть не всегда предлагает "хорошую" молекулу?