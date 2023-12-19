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Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА - РИА Новости, 19.12.2023
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15:00 19.12.2023
https://ria.ru/20231219/bpla-1916721430.html
Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА
Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА - РИА Новости, 19.12.2023
Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА
В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, сообщил глава Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:00
2023-12-19T15:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя. "В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов. Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов", - сообщил министр.
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия
Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА

Шойгу: ВС подготовили более 1700 расчетов БПЛА и 1500 операторов FPV-дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя.
"В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов. Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов", - сообщил министр.
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