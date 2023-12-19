https://ria.ru/20231219/bpla-1916721430.html
Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА
Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА - РИА Новости, 19.12.2023
Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА
В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, сообщил глава Минобороны... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T15:00
2023-12-19T15:00
2023-12-19T15:00
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя. "В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов. Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов", - сообщил министр.
https://ria.ru/20231219/ataka-1916685123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия
Вооруженные силы России подготовили более 1700 расчетов БПЛА
Шойгу: ВС подготовили более 1700 расчетов БПЛА и 1500 операторов FPV-дронов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В группировках российских войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Современная российская техника прошла жесткую проверку в условиях спецоперации и показала свое превосходство над аналогичными образцами стран НАТО
. Для обучения применению FPV-дронов, индивидуальных средств РЭБ, новых авиационных средств поражения созданы полигоны и центры. В группировках войск подготовлено более 1700 расчетов беспилотных летательных аппаратов и свыше 1500 операторов FPV-дронов", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России.
По его словам, в боевую учебу внедрены новые, "нестандартные" тактические приемы действий подразделений, показавшие свою эффективность на поле боя.
"В три раза увеличена пропускная способность окружных и армейских полигонов. Дополнительно оборудовано свыше полутора тысяч учебных мест, круглосуточно эксплуатируется более восьмисот учебных объектов. Практически в кратчайшие сроки была создана новая система подготовки военных специалистов", - сообщил министр.
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