https://ria.ru/20231219/beglov-1916748766.html

Беглов: блокадники не должны ждать очереди на операцию при катаракте

Беглов: блокадники не должны ждать очереди на операцию при катаракте - РИА Новости, 19.12.2023

Беглов: блокадники не должны ждать очереди на операцию при катаракте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ликвидировать очередь на операции по замене хрусталика при катаракте для жителей блокадного Ленинграда,... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:23

2023-12-19T16:23

2023-12-19T17:28

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил ликвидировать очередь на операции по замене хрусталика при катаракте для жителей блокадного Ленинграда, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Губернатор поручил ликвидировать очередь на операции по замене хрусталика при катаракте также для инвалидов, ветеранов, участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других льготных категорий горожан. Это поручение было дано на заседании городского правительства при обсуждении вопроса подготовки к 81-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. "Потребность в операциях по поводу катаракты в 2022-2023 годах в Петербурге возросла на треть из-за ограничений в период пандемии. Сейчас в ней нуждаются порядка 2000 жителей города старше 80 лет – ветераны, блокадники. Это очень востребованный вид помощи. Каждому блокаднику должно быть уделено особое внимание. Оперативное лечение катаракты может стать для них замечательным подарком, который значительно повысит качество их жизни", - сказал Беглов. Он поручил комитету по здравоохранению проработать вопрос о сокращении сроков ожидания для этой категории горожан с подведомственными учреждениями, а также согласовать с МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика С.П. Федорова" Минздрава России увеличение объемов на оперативное лечение катаракты для жителей Петербурга. "Наша обязанность – полностью ликвидировать эту очередь, чтобы люди не ждали. Для нас ветераны, блокадники – на первом месте. Зрение – это самое главное. Я еще раз переговорю с министром здравоохранения по этому вопросу. Думаю, найдем понимание. Эту очередь будем ликвидировать максимально оперативно", - отметил губернатор. Он поручил профильным структурам предоставить ему график запланированных мер до конца недели, а также еженедельно докладывать ему, как идет работа. Операция по лечению катаракты в Петербурге делается по полису ОМС в стационарных условиях и в плановом порядке. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако дня ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20231212/studenty-1915303034.html

https://ria.ru/20231218/beglov-1916544659.html

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санкт-петербург, александр беглов, россия