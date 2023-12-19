https://ria.ru/20231219/avtobusy-1916753726.html
Губернатор Ульяновской области вручил ключи от 46 школьных автобусов
Губернатор Ульяновской области вручил ключи от 46 школьных автобусов - РИА Новости, 19.12.2023
Губернатор Ульяновской области вручил ключи от 46 школьных автобусов
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во вторник вручил ключи от 46 новых автобусов местным школам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T16:35
2023-12-19T16:35
2023-12-19T16:35
ульяновская область
общество
ульяновская область
ульяновск
мелекесский район
алексей русских
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во вторник вручил ключи от 46 новых автобусов местным школам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Торжественная передача автомобилей состоялась на Соборной площади Ульяновска во вторник. "Обновление школьных автопарков является одной из приоритетных задач, так как для нас важны безопасность и комфорт детей. Совсем скоро 46 новых школьных автобусов помчат наших ребят на занятия, соревнования, в музеи и театры. Сегодня мы передаем ключи от этих автобусов директорам городских и сельских школ, центров дополнительного образования, техникумов и колледжей. Всего за последние три года регион получил 164 школьных автобуса", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба. Губернатор передал ключи директорам 44 образовательных организаций из 14 муниципалитетов региона. Новые машины сделаны на российских предприятиях и отвечают всем требованиям безопасности. Все автомобили оснащены тахографами и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет региональному министерству просвещения и воспитания и каждому муниципалитету отдельно в режиме реального времени отслеживать передвижение школьных автобусов по маршрутам. Также они оснащены огнетушителями и аптечками. Участники торжественного мероприятия высоко оценили комфорт новых транспортных средств. "Сегодня мы получили для нашей школы дополнительный второй автобус. На подвозе у нас почти 80 детей из 250. Это очень важно, ведь благодаря новому автобусу дети будут быстрее приезжать на учебные занятия и после уроков скорее возвращаться домой. К тому же, у нас открывается новый маршрут в селе Сабакаево. Кроме того, у нас появится больше возможностей для поездок на соревнования и различные мероприятия на более дальние расстояния", - поделилась директор средней школы села Сабакаево Мелекесского района Лариса Набойщикова. За последние восемь лет школьные автопарки пополнили 307 новых транспортных средств. Данные автобусы служат для подвоза детей к образовательным организациям, а также для поездок на экскурсии и различные образовательные мероприятия.
https://ria.ru/20231218/molokozavod-1916558603.html
https://ria.ru/20231130/torgovyy_dom-1912879765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ульяновская область, ульяновск, мелекесский район, алексей русских
Ульяновская область, Общество, Ульяновская область, Ульяновск, Мелекесский район, Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области вручил ключи от 46 школьных автобусов
Губернатор Ульяновской области вручил ключи от 46 школьных автобусов
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во вторник вручил ключи от 46 новых автобусов местным школам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Торжественная передача автомобилей состоялась на Соборной площади Ульяновска
во вторник.
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"Обновление школьных автопарков является одной из приоритетных задач, так как для нас важны безопасность и комфорт детей. Совсем скоро 46 новых школьных автобусов помчат наших ребят на занятия, соревнования, в музеи и театры. Сегодня мы передаем ключи от этих автобусов директорам городских и сельских школ, центров дополнительного образования, техникумов и колледжей. Всего за последние три года регион получил 164 школьных автобуса", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.
Губернатор передал ключи директорам 44 образовательных организаций из 14 муниципалитетов региона. Новые машины сделаны на российских предприятиях и отвечают всем требованиям безопасности. Все автомобили оснащены тахографами и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет региональному министерству просвещения и воспитания и каждому муниципалитету отдельно в режиме реального времени отслеживать передвижение школьных автобусов по маршрутам. Также они оснащены огнетушителями и аптечками.
Участники торжественного мероприятия высоко оценили комфорт новых транспортных средств.
"Сегодня мы получили для нашей школы дополнительный второй автобус. На подвозе у нас почти 80 детей из 250. Это очень важно, ведь благодаря новому автобусу дети будут быстрее приезжать на учебные занятия и после уроков скорее возвращаться домой. К тому же, у нас открывается новый маршрут в селе Сабакаево. Кроме того, у нас появится больше возможностей для поездок на соревнования и различные мероприятия на более дальние расстояния", - поделилась директор средней школы села Сабакаево Мелекесского района
Лариса Набойщикова.
За последние восемь лет школьные автопарки пополнили 307 новых транспортных средств. Данные автобусы служат для подвоза детей к образовательным организациям, а также для поездок на экскурсии и различные образовательные мероприятия.
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