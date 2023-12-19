https://ria.ru/20231219/avtobusy-1916753726.html

Губернатор Ульяновской области вручил ключи от 46 школьных автобусов

Губернатор Ульяновской области вручил ключи от 46 школьных автобусов - РИА Новости, 19.12.2023

Губернатор Ульяновской области вручил ключи от 46 школьных автобусов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во вторник вручил ключи от 46 новых автобусов местным школам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T16:35

2023-12-19T16:35

2023-12-19T16:35

ульяновская область

общество

ульяновская область

ульяновск

мелекесский район

алексей русских

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во вторник вручил ключи от 46 новых автобусов местным школам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Торжественная передача автомобилей состоялась на Соборной площади Ульяновска во вторник. "Обновление школьных автопарков является одной из приоритетных задач, так как для нас важны безопасность и комфорт детей. Совсем скоро 46 новых школьных автобусов помчат наших ребят на занятия, соревнования, в музеи и театры. Сегодня мы передаем ключи от этих автобусов директорам городских и сельских школ, центров дополнительного образования, техникумов и колледжей. Всего за последние три года регион получил 164 школьных автобуса", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба. Губернатор передал ключи директорам 44 образовательных организаций из 14 муниципалитетов региона. Новые машины сделаны на российских предприятиях и отвечают всем требованиям безопасности. Все автомобили оснащены тахографами и спутниковой системой навигации ГЛОНАСС/GPS, которая позволяет региональному министерству просвещения и воспитания и каждому муниципалитету отдельно в режиме реального времени отслеживать передвижение школьных автобусов по маршрутам. Также они оснащены огнетушителями и аптечками. Участники торжественного мероприятия высоко оценили комфорт новых транспортных средств. "Сегодня мы получили для нашей школы дополнительный второй автобус. На подвозе у нас почти 80 детей из 250. Это очень важно, ведь благодаря новому автобусу дети будут быстрее приезжать на учебные занятия и после уроков скорее возвращаться домой. К тому же, у нас открывается новый маршрут в селе Сабакаево. Кроме того, у нас появится больше возможностей для поездок на соревнования и различные мероприятия на более дальние расстояния", - поделилась директор средней школы села Сабакаево Мелекесского района Лариса Набойщикова. За последние восемь лет школьные автопарки пополнили 307 новых транспортных средств. Данные автобусы служат для подвоза детей к образовательным организациям, а также для поездок на экскурсии и различные образовательные мероприятия.

https://ria.ru/20231218/molokozavod-1916558603.html

https://ria.ru/20231130/torgovyy_dom-1912879765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, ульяновская область, ульяновск, мелекесский район, алексей русских