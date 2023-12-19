https://ria.ru/20231219/avangard-1916707035.html
В РВСН завершили перевооружение на комплекс "Авангард"
В РВСН завершили перевооружение на комплекс "Авангард" - РИА Новости, 19.12.2023
В РВСН завершили перевооружение на комплекс "Авангард"
В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на ракетный комплекс с планирующим боевым блоком "Авангард", заявил на расширенном... РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:16
2023-12-19T14:16
2023-12-19T14:16
россия
сергей шойгу
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на ракетный комплекс с планирующим боевым блоком "Авангард", заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу. "В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на современный ракетный комплекс "Авангард", продолжается оснащение комплексом "Ярс", - сказал Шойгу. Он подчеркнул, что в настоящее время российская ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. "Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружения, доведенным до 95%", - отметил министр.
https://ria.ru/20231216/rvsn-1916140921.html
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россия, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения
Россия, Сергей Шойгу, Ракетные войска стратегического назначения
В РВСН завершили перевооружение на комплекс "Авангард"
Шойгу: в РВСН завершили перевооружение на ракетный комплекс "Авангард"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на ракетный комплекс с планирующим боевым блоком "Авангард", заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава военного ведомства Сергей Шойгу.
"В Ракетных войсках стратегического назначения завершено перевооружение на современный ракетный комплекс "Авангард", продолжается оснащение комплексом "Ярс", - сказал Шойгу.
Он подчеркнул, что в настоящее время российская ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. "Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружения, доведенным до 95%", - отметил министр.
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