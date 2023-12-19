https://ria.ru/20231219/armiya-1916712535.html

Шойгу рассказал, сколько контрактников и добровольцев набрали в армию

Шойгу рассказал, сколько контрактников и добровольцев набрали в армию - РИА Новости, 19.12.2023

Шойгу рассказал, сколько контрактников и добровольцев набрали в армию

Около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев набрано в российские войска за 2023 год, более 4 тысяч студентов по своей инициативе пошли выполнять... РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:31

2023-12-19T14:31

2023-12-19T14:31

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Около 490 тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев набрано в российские войска за 2023 год, более 4 тысяч студентов по своей инициативе пошли выполнять боевые задачи, в семь раз увеличилось количество иностранных добровольцев, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Ежедневно более полутора тысяч человек подают заявления о приеме на военную службу. Только в этом году набрано около четырехсот девяноста тысяч военнослужащих по контракту и добровольцев", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны России. По его словам, более четырех тысяч российских студентов добровольно взяли академический отпуск и выполняют боевые задачи. "В 7 раз увеличилось количество иностранных добровольцев, желающих воевать на стороне правды. В украинской армии наблюдается обратная тенденция. Количество иностранных наемников сократилось в 6 раз", - сообщил министр.

https://ria.ru/20231219/shoygu-1916706635.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу