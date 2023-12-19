https://ria.ru/20231219/armiya-1916706367.html

Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек

Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек - РИА Новости, 19.12.2023

Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек

Минобороны РФ начало наращивание численности Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T14:14

2023-12-19T14:14

2023-12-19T14:45

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны РФ начало наращивание численности Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности до 1 миллиона 320 тысяч человек, заявил Шойгу."В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - добавил министр.

https://ria.ru/20231219/mid-1916686843.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия