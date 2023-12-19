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Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек - РИА Новости, 19.12.2023
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14:14 19.12.2023 (обновлено: 14:45 19.12.2023)
https://ria.ru/20231219/armiya-1916706367.html
Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек
Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек - РИА Новости, 19.12.2023
Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек
Минобороны РФ начало наращивание численности Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T14:14
2023-12-19T14:45
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны РФ начало наращивание численности Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности до 1 миллиона 320 тысяч человек, заявил Шойгу."В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - добавил министр.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, сергей шойгу, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Сергей Шойгу, Россия
Россия нарастит Вооруженные силы до одного миллиона 320 тысяч человек

Минобороны начало наращивать численность ВС до одного миллиона 320 тысяч человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Минобороны РФ начало наращивание численности Вооруженных сил до 1 миллиона 320 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ВС РФ с 1 декабря приступили к выполнению поручения Владимира Путина по наращиванию численности до 1 миллиона 320 тысяч человек, заявил Шойгу.
"В связи со вступлением Финляндии в НАТО и предстоящим принятием в альянс Швеции продолжается формирование Ленинградского и Московского военных округов. При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - добавил министр.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФСергей ШойгуРоссия
 
 
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