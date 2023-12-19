https://ria.ru/20231219/arest-1916835735.html
Подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге арестовали
Подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге арестовали - РИА Новости, 19.12.2023
Подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге арестовали
Один из избивавших участника СВО из-за замечания о парковке в Петербурге заключен под стражу до 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T23:57
2023-12-19T23:57
2023-12-19T23:57
происшествия
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санкт-петербург
александр бастрыкин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Один из избивавших участника СВО из-за замечания о парковке в Петербурге заключен под стражу до 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 (хулиганство) УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 17.02.2024", - сообщает пресс-служба. В понедельник в 17.31 в полицию Василеостровского района поступило сообщение о дорожном конфликте у дома №2 по Биржевому переулку. По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 40-летний мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое мужчин. Прохожий сделал замечание за неправильную парковку, в результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено дело по статье "хулиганство". Сообщается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад о ходе расследования этого уголовного дела. "Глава ведомства запросил оперативный доклад о проведенных следственных действиях в рамках возбужденного по его поручению уголовного дела и дал указание установить мотивы нападавших", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. Также председатель СК РФ поручил дать правовую оценку на предмет совершения фигурантами публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.
https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916509173.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге арестовали
В Петербурге арестовали одного из двух подозреваемых в избиении участника СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Один из избивавших участника СВО из-за замечания о парковке в Петербурге заключен под стражу до 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
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"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 (хулиганство) УК РФ
. Суд ходатайство удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 17.02.2024", - сообщает пресс-служба.
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В понедельник в 17.31 в полицию Василеостровского района поступило сообщение о дорожном конфликте у дома №2 по Биржевому переулку. По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 40-летний мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое мужчин. Прохожий сделал замечание за неправильную парковку, в результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено дело по статье "хулиганство".
Сообщается, что председатель СК
РФ Александр Бастрыкин
затребовал оперативный доклад о ходе расследования этого уголовного дела. "Глава ведомства запросил оперативный доклад о проведенных следственных действиях в рамках возбужденного по его поручению уголовного дела и дал указание установить мотивы нападавших", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.
Также председатель СК РФ поручил дать правовую оценку на предмет совершения фигурантами публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.
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