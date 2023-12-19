https://ria.ru/20231219/arest-1916835735.html

Подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге арестовали

Подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге арестовали - РИА Новости, 19.12.2023

Подозреваемого в избиении участника СВО в Петербурге арестовали

Один из избивавших участника СВО из-за замечания о парковке в Петербурге заключен под стражу до 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 19.12.2023

2023-12-19T23:57

2023-12-19T23:57

2023-12-19T23:57

происшествия

россия

санкт-петербург

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 дек - РИА Новости. Один из избивавших участника СВО из-за замечания о парковке в Петербурге заключен под стражу до 17 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Иракли Мунчава, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 (хулиганство) УК РФ. Суд ходатайство удовлетворил, избрав фигуранту стражу по 17.02.2024", - сообщает пресс-служба. В понедельник в 17.31 в полицию Василеостровского района поступило сообщение о дорожном конфликте у дома №2 по Биржевому переулку. По данным ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, 40-летний мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое мужчин. Прохожий сделал замечание за неправильную парковку, в результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Нападавшие были оперативно задержаны сотрудниками правоохранительных органов, возбуждено дело по статье "хулиганство". Сообщается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад о ходе расследования этого уголовного дела. "Глава ведомства запросил оперативный доклад о проведенных следственных действиях в рамках возбужденного по его поручению уголовного дела и дал указание установить мотивы нападавших", - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. Также председатель СК РФ поручил дать правовую оценку на предмет совершения фигурантами публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации.

https://ria.ru/20231218/proisshestvie-1916509173.html

https://ria.ru/20230905/napadenie-1894416684.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)