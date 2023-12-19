https://ria.ru/20231219/agrarii-1916630082.html
Красноярские аграрии до конца года получат средства на производство рапса
Красноярские аграрии до конца года получат средства на производство рапса - РИА Новости, 19.12.2023
Красноярские аграрии до конца года получат средства на производство рапса
Аграрии Красноярского края в рамках реализации нацпроекта до конца этого года получат 51,5 миллиона рублей на производство масленичных культур, сообщает краевое РИА Новости, 19.12.2023
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:00
2023-12-19T08:00
экономика
россия
красноярский край
китай
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. Аграрии Красноярского края в рамках реализации нацпроекта до конца этого года получат 51,5 миллиона рублей на производство масленичных культур, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. "До конца года 49 хозяйств региона получат 51,5 миллиона рублей на производство рапса и сои. Мера поддержки действует благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении. Глава краевого минсельхоза Илья Васильев отметил, что субсидии получат сельхоз организации, которые обеспечили в этом году прирост урожая рапса и сои по отношению к среднему результату по сбору масличных за пять последних лет. "Объем производства за эти годы увеличился на 62,5 тысячи тонн. Край перевыполнил план по приросту, установленный Минсельхозом России, в шесть раз. Сельхозпроизводителям возместят затраты на возделывание масличных по ставке 822 рубля за тонну", - сказал он. Отмечается, что пять лет подряд край собирает самый высокий в стране урожай семян рапса: в этом году - 455,5 тысячи тонн. Бобов сои в этом сезоне намолотили 8,4 тысячи тонн. Доля масличных культур в общей структуре посевных площадей региона составляет более 15%. По информации Россельхознадзора, с начала нового сезона (3 сентября) из края по России, а также в Китай и Белоруссию отгружено более 65 тысяч тонн семян рапса - почти в три раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. За три предыдущих года аграрии края получили на производство масличных по нацпроекту 477 миллионов рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, красноярский край, китай, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Экономика, Россия, Красноярский край, Китай, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Красноярские аграрии до конца года получат средства на производство рапса
Красноярские аграрии до конца года получат 51,5 млн рублей на производство рапса
КРАСНОЯРСК, 19 дек - РИА Новости. Аграрии Красноярского края в рамках реализации нацпроекта до конца этого года получат 51,5 миллиона рублей на производство масленичных культур, сообщает краевое министерство сельского хозяйства.
«
"До конца года 49 хозяйств региона получат 51,5 миллиона рублей на производство рапса и сои. Мера поддержки действует благодаря нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", - говорится в сообщении.
Глава краевого минсельхоза Илья Васильев отметил, что субсидии получат сельхоз организации, которые обеспечили в этом году прирост урожая рапса и сои по отношению к среднему результату по сбору масличных за пять последних лет.
"Объем производства за эти годы увеличился на 62,5 тысячи тонн. Край перевыполнил план по приросту, установленный Минсельхозом России
, в шесть раз. Сельхозпроизводителям возместят затраты на возделывание масличных по ставке 822 рубля за тонну", - сказал он.
Отмечается, что пять лет подряд край собирает самый высокий в стране урожай семян рапса: в этом году - 455,5 тысячи тонн. Бобов сои в этом сезоне намолотили 8,4 тысячи тонн. Доля масличных культур в общей структуре посевных площадей региона составляет более 15%.
По информации Россельхознадзора
, с начала нового сезона (3 сентября) из края по России, а также в Китай
и Белоруссию
отгружено более 65 тысяч тонн семян рапса - почти в три раза больше в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.
За три предыдущих года аграрии края получили на производство масличных по нацпроекту 477 миллионов рублей.
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