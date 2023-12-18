https://ria.ru/20231218/zaderzhanie-1916608852.html

В Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО за замечание

В Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО за замечание - РИА Новости, 18.12.2023

В Петербурге задержали двух мужчин, избивших участника СВО за замечание

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в избиении участника спецоперации за замечание о парковке на тротуаре, сообщает пресс-служба ГУМВД РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T23:22

2023-12-18T23:22

2023-12-18T23:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в избиении участника спецоперации за замечание о парковке на тротуаре, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В понедельник в 17.31 в полицию Василеостровского района поступило сообщение о дорожном конфликте у дома №2 по Биржевому переулку. "Как выяснилось, 40-летний мужчина, участник СВО, шел по тротуару и обратил внимание на автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре. Рядом находились двое мужчин. Потерпевший сделал им замечание за неправильную парковку, в результате возникла словесная перепалка, переросшая в драку. Избив пешехода, злоумышленники уехали", - говорится в сообщении. Сотрудники полиции в течение нескольких минут нашли и задержали подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей 31 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

https://ria.ru/20231218/zaderzhanie-1916566986.html

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия