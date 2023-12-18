https://ria.ru/20231218/vybory-1916388242.html
В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента
В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента - РИА Новости, 18.12.2023
В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента
Власти Херсонской области обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T06:34
2023-12-18T06:34
2023-12-18T12:27
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти Херсонской области обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. "Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента", - отметил Сальдо. Сальдо сообщил, что подготовлена вся избирательная система, которая уже создана в Херсонской области. "Настроения людей отображаются в изучении мнения с помощью соцопросов. Наш президент имеет поддержку, ему доверяют почти под 90% жителей Херсонской области. Поэтому задача власти создать условия для того, чтобы жители Херсонской области могли свободно свое уважение и веру в действующего президента выразить в результатах голосования. Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Все для этого готовится и будет сделано", - заверил губернатор. Сальдо подчеркнул, что помешать провести выборы в регионе не удастся, "как бы ни хотел там и ни мечтал (Владимир) Зеленский со своей верхушкой".Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>
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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Общество
В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента
Сальдо: в Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти Херсонской области обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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"Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента", - отметил Сальдо.
Сальдо сообщил, что подготовлена вся избирательная система, которая уже создана в Херсонской области.
"Настроения людей отображаются в изучении мнения с помощью соцопросов. Наш президент имеет поддержку, ему доверяют почти под 90% жителей Херсонской области. Поэтому задача власти создать условия для того, чтобы жители Херсонской области могли свободно свое уважение и веру в действующего президента выразить в результатах голосования. Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Все для этого готовится и будет сделано", - заверил губернатор.
Сальдо подчеркнул, что помешать провести выборы в регионе не удастся, "как бы ни хотел там и ни мечтал (Владимир) Зеленский со своей верхушкой".
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