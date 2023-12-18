https://ria.ru/20231218/vybory-1916388242.html

В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента

В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента - РИА Новости, 18.12.2023

В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента

Власти Херсонской области обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T06:34

2023-12-18T06:34

2023-12-18T12:27

херсонская область

россия

владимир сальдо

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти Херсонской области обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. "Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента", - отметил Сальдо. Сальдо сообщил, что подготовлена вся избирательная система, которая уже создана в Херсонской области. "Настроения людей отображаются в изучении мнения с помощью соцопросов. Наш президент имеет поддержку, ему доверяют почти под 90% жителей Херсонской области. Поэтому задача власти создать условия для того, чтобы жители Херсонской области могли свободно свое уважение и веру в действующего президента выразить в результатах голосования. Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Все для этого готовится и будет сделано", - заверил губернатор. Сальдо подчеркнул, что помешать провести выборы в регионе не удастся, "как бы ни хотел там и ни мечтал (Владимир) Зеленский со своей верхушкой".Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>

https://ria.ru/20231212/vybory-1915300061.html

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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество