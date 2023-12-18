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В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента - РИА Новости, 18.12.2023
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06:34 18.12.2023 (обновлено: 12:27 18.12.2023)
https://ria.ru/20231218/vybory-1916388242.html
В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента
В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента - РИА Новости, 18.12.2023
В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента
Власти Херсонской области обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России, заявил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T06:34
2023-12-18T12:27
херсонская область
россия
владимир сальдо
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти Херсонской области обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. "Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента", - отметил Сальдо. Сальдо сообщил, что подготовлена вся избирательная система, которая уже создана в Херсонской области. "Настроения людей отображаются в изучении мнения с помощью соцопросов. Наш президент имеет поддержку, ему доверяют почти под 90% жителей Херсонской области. Поэтому задача власти создать условия для того, чтобы жители Херсонской области могли свободно свое уважение и веру в действующего президента выразить в результатах голосования. Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Все для этого готовится и будет сделано", - заверил губернатор. Сальдо подчеркнул, что помешать провести выборы в регионе не удастся, "как бы ни хотел там и ни мечтал (Владимир) Зеленский со своей верхушкой".Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо &gt;&gt;
https://ria.ru/20231212/vybory-1915300061.html
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херсонская область , россия, владимир сальдо, общество
Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Общество
В Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах президента

Сальдо: в Херсонской области обеспечат безопасное голосование на выборах

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВыборы в Херсонской области
Выборы в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Выборы в Херсонской области. Архивное фото
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти Херсонской области обеспечат для населения возможность безопасно проголосовать на выборах президента России, заявил в интервью РИА Новости губернатор Владимир Сальдо.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Выборы - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
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"Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента", - отметил Сальдо.
Сальдо сообщил, что подготовлена вся избирательная система, которая уже создана в Херсонской области.
"Настроения людей отображаются в изучении мнения с помощью соцопросов. Наш президент имеет поддержку, ему доверяют почти под 90% жителей Херсонской области. Поэтому задача власти создать условия для того, чтобы жители Херсонской области могли свободно свое уважение и веру в действующего президента выразить в результатах голосования. Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Все для этого готовится и будет сделано", - заверил губернатор.
Сальдо подчеркнул, что помешать провести выборы в регионе не удастся, "как бы ни хотел там и ни мечтал (Владимир) Зеленский со своей верхушкой".
Читайте полный текст интервью Владимира Сальдо >>
Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда Всероссийской политической партии Единая Россия. 17 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
Медведев призвал "Единую Россию" готовиться к выборам президента
17 декабря, 18:08
 
Херсонская областьРоссияВладимир СальдоОбщество
 
 
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