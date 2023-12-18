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Владимир Сальдо: переговоры с Украиной возможны только на наших условиях

Владимир Сальдо: переговоры с Украиной возможны только на наших условиях - РИА Новости, 18.12.2023

Владимир Сальдо: переговоры с Украиной возможны только на наших условиях

Цели спецоперации должны быть достигнуты, историческая справедливость — восстановлена, а мирные переговоры с Киевом если и нужны, то только на условиях Москвы,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T12:00

2023-12-18T12:00

2023-12-18T12:00

интервью

интервью - авторы

херсонская область

владимир сальдо

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Цели спецоперации должны быть достигнуты, историческая справедливость — восстановлена, а мирные переговоры с Киевом если и нужны, то только на условиях Москвы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В интервью РИА Новости он рассказал об экономическом потенциале региона уже в составе РФ, планах по восстановлению Антоновского моста и Каховской ГЭС, оперативной ситуации на линии соприкосновения и подготовке к предстоящим выборам президента России. Беседовала Дарья Ураева.— Владимир Васильевич, начнем с оперативной обстановки: расскажите, как сейчас складывается ситуация на линии соприкосновения?— Линия боевого соприкосновения, проходящая по территории Херсонской области, — более 300 километров. То есть это вся протяженность Днепра. Но, если говорить о том, в каком она состоянии, где самые "горячие" участки — ВСУшники выбрали "горячими" участками именно те части Днепра, которые находятся недалеко от Херсона. Там уже Днепр распадается на много рукавов, много островов, и острова эти незаселенные, они болотистые, там много растительности. Они пытаются на этих островах что-то делать. Именно эти точки являются как раз теми местами, где ВСУ высаживают своих бойцов с помощью переправки их через Днепр на быстроходных лодках. Они все больше и больше применяют малошумные лодки, поэтому в ночное время им это удается более эффективно. Но все это нацелено не на прорыв фронта, потому что развить успех только с помощью стрелкового оружия, тех бойцов, которые там высаживаются, просто невозможно. Тяжелую технику через Днепр они переправить не смогут, военную технику — она будет уничтожена. В общем-то, все, что они делают, это большей частью делается не для военных успехов, а для медийно-политических. То есть режиму Зеленского, лично Зеленскому как главнокомандующему нужны факты для обмана своих же соотечественников. Или он уже им не соотечественник — он просто враг. И для обмана зарубежных покровителей, которым он должен рассказывать, что есть какие-то успехи: вот, мы все-таки преодолели линию боевого соприкосновения и высадились там на левобережье Херсонской области, а значит начали, он говорит, освобождение территории, а мы четко знаем, что даже правый берег сейчас является оккупированным, потому что это территория Российской Федерации, она признана, и все, что там на ней делают не наши войска, это значит оккупация.— Удается ли малым группам ВСУ при попытках форсировать Днепр высаживаться на левобережье?— Вы правильно сказали — малая группа. Что может сделать малая группа? Навеять страх на местных жителей? Но в тех местах, где они высаживаются, жителей нет, потому что эти села практически стерты с лица земли. Они сами сначала это делают: они ведут артподготовку, пристреливаются с правого берега, что, кстати, дает преимущество и нашим военным — они начинают видеть, откуда идет стрельба. И в этих местах высаживают малые группы своих военных, которые пытаются там закрепиться. Но закрепляются-то они в подвалах, в норах, в тех местах, откуда они могут делать только вылазки. Но, опять же, не дальше самого этого села — это маленькие села, говорить, что это большие населенные пункты, неправильно. И большей частью уже сейчас они не успевают проскочить на левобережье, потому что наши военные все это видят, лодки накрываются, топятся. И, к сожалению, Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель, зная об этом, но в то же время ради своей медийной привлекательности продолжает это делать.Еще раз подчеркиваю: с военной точки зрения это абсолютно бессмысленная затея, потому что пройти дальше по территории Херсонской области так, как они заявляют, до Геническа или даже до Крыма невозможно. Тем более без тяжелой техники, без авиации, без тех вооружений, которые для этого нужны. Да, они все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам. С помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут. Но еще раз подчеркиваю: все это бессмыслица, которая направлена только на одно — создать иллюзию, что есть какие-то успехи. Ну и сам Зеленский — он же артист, и все эти постановочные моменты — это четко его команда. Тем более это бесчеловечная сейчас команда. Если на сцене он имитировал все эти действия, то сейчас он в реальной жизни играется жизнью людей.— Киев уже несколько месяцев добивается новой помощи от "союзников", в том числе от США. Какая сейчас ситуация в украинской армии, какие у нее перспективы на фронте, на ваш взгляд?— Я вижу не перспективы, а бесперспективность. Почему? Объясню. Во-первых, западные кураторы и страны НАТО под видом миролюбия поставляют летальное оружие, которое направлено не только против военных, но и против гражданского населения – само по себе преступление. И поэтому заявления западных политиков, которые громогласно заявляют, что выделяют из Фонда поддержки мира или через его структуру бюджетные средства европейских налогоплательщиков, сами по себе циничны и не имеют ничего общего с демократией и человеколюбием. С точки зрения военной: для того, чтобы этим оружием пользоваться, нужны люди – солдаты, офицеры. Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую могилизацию, а не мобилизацию, а они не умеют воевать, они не хотят воевать и не обучены. Поэтому бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии. Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины, как они говорят, своей земли, отсутствует. Люди демотивированы, которых загоняют силком: ловят на дискотеках, начали студентов с пар забирать. В том же Киеве, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают. Уже дошло до того, что священникам вручают повестки – лишь только из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника. Поэтому мотивация солдат практически отсутствует, присутствует только одно – принуждение под страхом смерти. Поэтому все больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения. Есть только одно мнение – клики Зеленского, через его уста ему же вложенное натовским руководством.— А как обстоит ситуация с наемной силой в ВСУ — по-прежнему много наемников или их стало меньше?— Их стало меньше однозначно. Но все равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи. Ведь наемники — у них нет идей, у них только одно — материальная часть, это обещанные им выплаты, которые, опять же, деньги забираются у американских и европейских налогоплательщиков. Там тоже по этому поводу все больше и больше зреет осознание, что этого не надо делать. И страшилки по поводу того, что Россия нападет, все менее и менее имеют место быть признанными, в них люди перестают верить. Поэтому наемников физически становится меньше — потому что они боятся и им даже за очень большие деньги идти на верную смерть не совсем хочется. Хотя, конечно же, их еще много. И наемники, как правило, они вперед не лезут, они вперед толкают мобилизованных украинцев, затянутых в армию силком. Они только сзади стоят по определенным точкам, и в случае, если военнослужащие пытаются сдаться в плен, они их просто-напросто расстреливают. Вот функция наемников на сегодняшний день.— В США заявили, что будут добиваться того, чтобы России в 2024 году пришлось пойти на переговоры на условиях Киева. На ваш взгляд, нужны ли нам мирные переговоры и если да, то на каких условиях?— Какие это переговоры, если заведомо сказано, что должно быть сделано. Это не переговоры, это господа из-за океана и с Туманного Альбиона пытаются сказать, что это переговоры, и поэтому уже заранее прописан договор, вся результативная часть этого договора. То есть вы должны вот это, вот это признать — но какие это переговоры? Это вообще не переговоры. Это первое. А второе, если бы даже это были действительно переговоры, где варианты сторон, потом выбирается какой-то удобный вариант для всех переговорщиков, то даже в этом случае на сегодняшний день переговоры России, нам с вами не нужны. Потому что любые переговоры — мы уже их видели. Минские переговоры: сколько лет длились эти все встречи, консультативные там рассказы о том, что мы поможем этот конфликт каким-то образом утихомирить, нападения на Донецкую, Луганскую республики. Это явно была уловка для того, чтобы затягивать время, при котором страны НАТО вооружали и обучали военных в Киеве и рассказывали о том, что они до такой степени сильны, что они могут одолеть Россию. Невозможно одолеть Россию. Просто невозможно. И вот эти все разговоры о переговорах, которые ведутся с той стороны, это новая уловка. Верить им нельзя. И нам это не нужно. Если и переговоры, то на наших условиях. Тогда это будет действительно то, что нужно сейчас для достижения спокойствия на европейском континенте, а деятелям из-за океана выгодно, чтобы на европейском континенте продолжались конфликты. Нам, конечно же, лучше, чтобы их не было, но только после восстановления, подчеркиваю, исторической справедливости.— Тем не менее, на ваш взгляд, на каких условиях могли бы состояться такие переговоры?— Только после достижения тех целей специальной военной операции, которые определены Верховным главнокомандующим. Когда мы этих целей достигнем, только тогда мы можем сесть за стол переговоров, и только на условиях абсолютной демилитаризации оставшейся Украины, а она как государство уже на сегодняшний день вообще теряет любое значение. И разговоры о том, что там в ЕС Украину примут — ну примут часть Украины в ЕС, в это слабо очень верится, что кто-то там примет. Это основная так называемая обманка для тех граждан, кто остался еще в Украине, которые все меньше и меньше верят в эти ловушки, которые им раздают. Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые еще не вернулись. А все остальное определит наше руководство.— Вам известно, как сейчас живут жители Херсона?— Первое: плохо живут, очень плохо живут. Даже те, кто был угнетен украинской пропагандой, именно пропагандой так называемого президента Зеленского, который, конечно же, имеет талант убеждать, талант актера у него высокий. Актеры, особенно сатирики, могут для того, чтобы добиться тех результатов, к которым они стремятся, то есть рукоплескание, они врут — вот как Зеленский. Когда он был с очередным вояжем в Соединенных Штатах, он там врал на полную. Он рассказывал, сколько сел Россия не смогла освободить, а сколько украинские войска смогли удержать, он рассказывал о тех потерях, которые Россия несет, а о своих молчит. Он врет, актер умеет врать. Поэтому все это вранье уже поднадоело, и люди начали понимать, что их обманывают. И даже тех, кто ждал, их называют "ждунами", возвращения ВСУ, они уже в это плохо верят. Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья, именно той части Херсонской области, которая уже конституционно вошла в состав Российской Федерации.Я вам расскажу один пример, мы просто имеем информацию, как бы там ни пытались закрывать рот, перекрывать каналы связи, ведь все равно война разделила своих же, близких родственников — кто-то успел переехать на левый берег, кто-то все-таки не успел. Большей частью это те люди, уже уважаемого возраста, которым было чисто физически сложно переехать. Хотя буквально в течение двух недель из Херсона и правого берега Херсонской области было переселено на левый берег более 120 тысяч жителей. Это очень большое количество. Все то, что сейчас там происходит, это место для мародерства и грабежа для украинских военных, но они в меньшей степени этим занимаются, а в большей степени — мародеры и мошенники, которые приезжают для того, чтобы зайти в дома. Было в Херсоне 340 тысяч, сейчас где-то 60-80 тысяч. Это очень приблизительные данные, может быть сейчас даже меньше.Марионеточного управленческого персонала в Херсоне нет. Там вещают эти гауляйтеры, якобы как назначенные главы администраций, что они в Херсоне. Они не в Херсоне, они приезжают в Херсон и уезжают. То есть они там даже не находятся, они не управляют городским хозяйством, они ничего не делают для того, чтобы жители ощущали себя хотя бы каким-то образом защищенными властью. То есть можно сказать, что это "серая" зона. А в "серой" зоне всегда плохо живется. Нет даже возможности уехать сейчас из территории Херсонской области у мужчин, которые там остались. И уехать за границу практически нет возможности — в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть.— Раньше Херсон и левобережье региона связывал Антоновский мост. Потом он был частично разрушен. В каком он сейчас состоянии и возможно ли его восстановить?— Вы сейчас задали вопрос мне как инженеру-строителю. Я вообще-то по профессии не совсем политик, а больше хозяйственник, инженер-экономист. Все можно восстановить. Можно восстановить и Антоновский мост, и железнодорожный мост, который тоже есть поблизости, возле Херсона. То, что он сейчас разрушен, разрушения, связанные с войной, нас толкают на более современные технологии, в том числе строительные. Россия — очень мощная страна, и инженерная мысль, и промышленный, и строительный комплекс России способны творить чудеса, просто чудеса. Примером тому — строительство несуществующего ранее моста через Керченский пролив. Это чудо инженерной мысли и рукотворное создание, объект, который украшает природу. Точно также и Антоновский мост. Когда мы дадим возможность строителям безопасно работать, они его восстановят достаточно быстро. Также быстро они могут восстановить и железнодорожный мост, и сообщение между херсонским правым берегом и левым берегом будет значительно упрощено.Хотя Херсон и Херсонская область, как и многие прибрежные города, еще в совсем недалеком прошлом жили и без мостов. Были паромные переправы, были возможности переправки грузов туда и обратно. Это естественные, природой созданные условия, которые человек научился использовать в своих же интересах. Вы меня натолкнули на воспоминания: в свое время, в советское время еще и частично после развала Советского Союза, у нас был большой флот пассажирских судов на подводных крыльях — красивые лайнеры, которые поднимались над водой. Так вот, была постоянная как автобусная, так и морская магистраль из Херсона на Очаков и дальше на Одессу, и в обратном направлении. То есть эти воздушные суда парили над водой, и можно было достаточно быстро по морю приехать в Одессу и обратно из Одессы в Херсон. Поэтому возможностей инженерных у нас много. Надо создать условия для их реализации — это уже дело военных. Военные свое дело сделают, за ними придут строители. Сразу же.— А что касается Каховской ГЭС — есть ли у нас инженерные возможности для ее восстановления?— Каховская ГЭС была построена в тяжелейшее для страны время — в советское время после Великой Отечественной войны. Тогда руководство страны, когда она уже ступила на мирные рельсы, приняло это решение. Каховская плотина в каскаде Днепровских гидроэлектростанций и плотин была последняя, самая ближняя к морю, была построена в 50-е годы. У нее было два назначения: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. И вместе с Каховским водохранилищем была построена самая большая в мире система мелиорации, которая оживила регион. Вода днепровская — вода живительная, пресная вода была подана на эти земли и дала огромнейший толчок развитию высокой культуры земледелия.Поэтому цель Каховской плотины: первое — это орошение, второе — это выработка электрической энергии. Электрическая энергия — нужно заново, конечно, построить машинный зал и установить турбины, она будет вырабатывать электроэнергию. Часть плотины, которая земляная, сохранилась. Разрушена только та часть, которая железобетонная, которую целенаправленно в течение нескольких месяцев по указанию киевской клики обстреливали из американских "хаймерсов", из ствольной артиллерии. Били в одну точку, и эта одна точка в конце концов не выдержала, и плотина разрушилась. Восстановить ее можно и намного быстрее, чем наши строители, наши отцы и деды построили в 50-е годы прошлого столетия.— Вы как профессионал в этой области,можете ответить на вопрос, сколько нужно времени на восстановление ГЭС? Конечно, с учетом того, что с точки зрения безопасности это будет возможно.— Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить, какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро. Если тогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее. Как меня учили, когда я работал строителем, если ты знаешь, что работу ты закончишь, допустим, к 1-му числу, скажи, что ко 2-му числу. Так строители планируют свою работу. Быстро можно сделать ее, достаточно быстро. Нужно провести геодезические замеры, полностью все изучение и техническое обследование оставшихся там конструкций, и после этого можно приступать к полноценному проекту. Хотя проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах сохранилась московских институтов, которые тогда разрабатывали ее. От нее можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней, там было, так называемое, шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли. Можно значительно быстрее и применить уже современные технологии, которые сделают эту плотину более краше, привлекательнее и полезнее.— Вы уже сказали, что Киев, поставив цель разрушить плотину, намеренно наносил удары в одно и то же место. Известны ли вам результаты расследования, как произошло разрушение?— Каховская плотина во время проведения спецоперации и во время боевых действий, которые шли на нашей территории, на территории Херсонской области, подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить. Это величайшее преступление, оно нарушило экологическое равновесие, которое было достигнуто там с создания Каховской плотины и Каховского водохранилища.Били конкретно, долгое время пытались поразить ракетами, это ракеты "хаймерсы" в основном и ствольная артиллерия. Вот они били, били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния, и последний удар был нанесен именно 6 июня, когда ночью было несколько обстрелов, и уже эта критическая точка не выдержала нагрузки, и плотину прорвало. И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище.— Год подходит к концу – подведите итоги: как изменилась Херсонская область с тех пор, как она вернулась в состав России? Какие перспективы развития теперь открываются для региона?— Самое главное достижение этого года — это то, что мы уже впервые в своей новейшей истории приняли участие в выборах. У нас были проведены выборы в местные органы власти, органы местного самоуправления, у нас избрана областная дума, у нас избраны все муниципальные образования, депутаты и руководители, избран губернатор. И это положило уже основу для более правильной и скорейшей интеграции в правовое поле, экономическое поле, духовное поле всей России. Это первое.Второе: мы уже второй год фактически находимся в составе России. Что это дало жителям Херсонской области и всей России? Для жителей стало понятно, что экономика России до такой степени сильна и крепка, что даже в условиях реальных боевых действий, которые проходят на нашей территории, у нас введено военное положение, все равно мирная жизнь возможна: аграрии делают свою работу на полях, люди, занимающиеся бизнесом и переработкой аграрной продукции, производят продукты питания, высококачественные и абсолютно чистые. Все те, кто все-таки был вынужден уехать, даже с левобережья дальше, уже начали все больше и больше стремиться вернуться. Они поняли, что все равно жизнь возможна, даже во время проведения специальной военной операции. Даже в прибрежные районы жители постепенно возвращаются. Прибрежные — те, которые близки к линии боевого соприкосновения. Потому что те, кто там остался, они видят военных, они видят русскую армию, они видят, что это армия-защитница, и они не боятся находиться рядом. Они совместно живут, и можно уже сказать, что лозунг "Народ и армия едины" воплощается в Херсонской области.Я не могу не сказать спасибо, в первую очередь, президенту за все те решения, которые он принимает в отношении улучшения жизни в Херсонской области, в отношении создания хорошей платформы экономической. Администрация президента постоянно нам помогает. В этом году правительство Российской Федерации вместе с нами разработало план социально-экономического развития с расчетами до 2030 года. Там заложено очень серьезное, просто грандиозно серьезное финансирование для осуществления мероприятий для стабилизации ситуации, для поддержки сельского хозяйства, для поддержки людей и детей, молодежи. И все это приводит все больше и больше к тому, что даже жители из других субъектов Российской Федерации, те, кто приезжал помогать, волонтеры или военнослужащие, остаются в Херсонской области. Это все то, что дала и дает нам Россия.Но мы же не можем в долгу оставаться. Херсонская область отличается от других промышленно развитых областей, у нас больше природных богатств, возможностей для отдыха, для лечения, для создания новых курортов. Более 200 километров протяженности прекраснейшего морского побережья Азовского и Черного морей, это белоснежные песчаные пляжи, около десяти у нас национальных парков, заповедников. Там можно увидеть такие красоты природы, которых раньше не видели. То есть мы в преддверии туристического и строительного бума находимся. Это то, что дала Россия и то, что херсонщина может дать в общую копилку Российской Федерации.— Жителям Херсонской области, уже в составе России, весной предстоит принять участие в выборах президента страны. Как выборы будут организованы с точки зрения безопасности?— Для наших всех четырех новых субъектов принято отдельное решение в организации и проведении выборов президента. Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента. Это еще более ответственная задача, и к этой задаче подготовлена вся избирательная система, которая уже создана в Херсонской области. Настроения людей отображаются в изучении мнения с помощью соцопросов. Наш президент имеет поддержку и ему доверяют почти под 90 % жителей Херсонской области. Поэтому задача власти — создать условия для того, чтобы жители Херсонской области могли свободно свое уважение и веру в действующего президента выразить в результатах голосования. Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Все для этого готовится и будет сделано. И как бы не хотел и не мечтал Зеленский со своей верхушкой помешать этому, ему это просто не удастся. Я думаю, они это понимают, они будут просто мелко гадить, мелкое такое, знаете, действие, оно ни к чему не приводит, кроме как к тому, что он там будет рассказывать, что помешал и херсонцы не хотели голосовать. Больше ничего, врать уже нечего больше, они уже врали, как голосовали люди под дулами автоматов. Этого же ничего не было, уже все это увидели.— Владимир Васильевич, к сожалению, я должна вас отпускать. Спасибо за ваше время, за это интервью.— Я, пользуясь случаем, хочу поздравить и вас, и всех. Я знаю, что РИА Новости — это практически самый большой медиапродукт, который дает объемную, качественную, подчеркиваю, качественную информацию, поздравить с приближением, пока что еще не с наступающим, а с приближением нового 2024 года. И пожелать и вам, и всем нам, чтобы 2024 год был достойным продолжением истории России. С победой!

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https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

https://ria.ru/20231123/sots-1911246798.html

https://ria.ru/20231010/uscherb-1901782240.html

https://ria.ru/20231212/konstitutsiya-1915153069.html

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интервью, интервью - авторы, херсонская область , владимир сальдо