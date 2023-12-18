https://ria.ru/20231218/vsu-1916493769.html

Украинский пленный рассказал, как прошел медкомиссию всего из одного врача

Украинский пленный рассказал, как прошел медкомиссию всего из одного врача - РИА Новости, 18.12.2023

Украинский пленный рассказал, как прошел медкомиссию всего из одного врача

Попавший в российский плен украинский военный Александр Дьяков сообщил РИА Новости, что был признан годным к отправке на фронт после прохождения медкомиссии,... РИА Новости, 18.12.2023

2023-12-18T14:12

2023-12-18T14:12

2023-12-18T14:12

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военный Александр Дьяков сообщил РИА Новости, что был признан годным к отправке на фронт после прохождения медкомиссии, состоявшей только из оториноларинголога. "Призвали меня 19 апреля приехать в военкомат. Я приехал в Киевский военкомат, мне дали 200 вопросов, я на них ответил, и мне сказали, что я годен. Потом меня в час дня повезли в Измаил на медкомиссию. Я прошел "ухо-горло-нос" (оториноларинголога), и все, больше ничего не проходил. И мне написали, что я годен", - рассказал Дьяков, попавший в плен на запорожском направлении. Сразу после этого, по словам пленного, его повезли в Одессу, откуда 21 апреля он был отправлен на прохождение военной подготовки. Теперь он не намерен возвращаться на Украину как минимум до окончания спецоперации. "Я не хочу возвращаться на Украину, потому что меня опять заберут на передовую. Пока не закончится война, я хочу оставаться в России", - поделился Дьяков. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".

https://ria.ru/20231215/plennye-1916121461.html

https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html

https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр