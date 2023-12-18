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Украинский пленный рассказал, как прошел медкомиссию всего из одного врача - РИА Новости, 18.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 18.12.2023
https://ria.ru/20231218/vsu-1916493769.html
Украинский пленный рассказал, как прошел медкомиссию всего из одного врача
Украинский пленный рассказал, как прошел медкомиссию всего из одного врача - РИА Новости, 18.12.2023
Украинский пленный рассказал, как прошел медкомиссию всего из одного врача
Попавший в российский плен украинский военный Александр Дьяков сообщил РИА Новости, что был признан годным к отправке на фронт после прохождения медкомиссии,... РИА Новости, 18.12.2023
2023-12-18T14:12
2023-12-18T14:12
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военный Александр Дьяков сообщил РИА Новости, что был признан годным к отправке на фронт после прохождения медкомиссии, состоявшей только из оториноларинголога. "Призвали меня 19 апреля приехать в военкомат. Я приехал в Киевский военкомат, мне дали 200 вопросов, я на них ответил, и мне сказали, что я годен. Потом меня в час дня повезли в Измаил на медкомиссию. Я прошел "ухо-горло-нос" (оториноларинголога), и все, больше ничего не проходил. И мне написали, что я годен", - рассказал Дьяков, попавший в плен на запорожском направлении. Сразу после этого, по словам пленного, его повезли в Одессу, откуда 21 апреля он был отправлен на прохождение военной подготовки. Теперь он не намерен возвращаться на Украину как минимум до окончания спецоперации. "Я не хочу возвращаться на Украину, потому что меня опять заберут на передовую. Пока не закончится война, я хочу оставаться в России", - поделился Дьяков. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или &lt;…&gt; [будем] решать силовым путем".
https://ria.ru/20231215/plennye-1916121461.html
https://ria.ru/20231218/konflikt-1916329767.html
https://ria.ru/20231218/peregovory-1916338912.html
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украина, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский пленный рассказал, как прошел медкомиссию всего из одного врача

Украинский пленный заявил, что его медкомиссия состояла только из ЛОРа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнопленный ВСУ. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости. Попавший в российский плен украинский военный Александр Дьяков сообщил РИА Новости, что был признан годным к отправке на фронт после прохождения медкомиссии, состоявшей только из оториноларинголога.
"Призвали меня 19 апреля приехать в военкомат. Я приехал в Киевский военкомат, мне дали 200 вопросов, я на них ответил, и мне сказали, что я годен. Потом меня в час дня повезли в Измаил на медкомиссию. Я прошел "ухо-горло-нос" (оториноларинголога), и все, больше ничего не проходил. И мне написали, что я годен", - рассказал Дьяков, попавший в плен на запорожском направлении. Сразу после этого, по словам пленного, его повезли в Одессу, откуда 21 апреля он был отправлен на прохождение военной подготовки. Теперь он не намерен возвращаться на Украину как минимум до окончания спецоперации.
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Путин рассказал о росте числа сдающихся в плен военных ВСУ
15 декабря, 21:47
"Я не хочу возвращаться на Украину, потому что меня опять заберут на передовую. Пока не закончится война, я хочу оставаться в России", - поделился Дьяков.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря, попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными.
Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Раненный украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal меж тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой.
Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
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Вчера, 08:00
 
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